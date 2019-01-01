欧冠失利阻止不了红军 法比尼奥坚信势头仍在

周二在那不勒斯吃到一场败仗后，法比尼奥希望红军能够在周末的斯坦福桥重新振作起来。

欧冠小组赛首轮，克洛普的球队0-2客场不敌安切洛蒂率领的那不勒斯，这还是红军在社区盾杯点球输给曼城后尝到的首场失利。

新赛季连上欧洲超级杯，红军连续六场保持全胜战绩，他们已经五分领先于卫冕冠军曼城，高居英超积分榜首位。

法比尼奥认为，尽管周中没能取胜，但在联赛中的出色开局也足以让他们昂首进入斯坦福桥。

巴西国脚告诉俱乐部官网：“我认为球队的势头很重要。”

“每场胜利都会增加我们的信心，促使我们表现得更好。”

“我不认为败给那不勒斯会让阻止我们的势头，我们会继续努力，好好表现，专注于我们的目标。”

“我们周二输掉了比赛，但我不认为我们的表现不好。”

“我们的表现和打英超时一样，所以我们必须保持这种石头。我们在联赛中开局很棒，我们必须继续赢下去。我们以同样的风格踢球，做着我们习惯做的事。“

连上上赛季后半程的比赛，利物浦已经在英超中连胜14场，而纪录能否被再次刷新，这就要取决于对阵切尔西的结果。

法比尼奥继续说道：“我知道这都是些数字，但这些数字对我们很重要。”

“它说明了我们的发挥有多稳定，这对于我们这样在英超中干大事的球队而言，非常重要。”