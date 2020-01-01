欧冠十六强抽签：巴萨再遇巴黎 切尔西将战马竞

在第一轮淘汰赛中，其他值得注意的对阵包括曼城对门兴格拉德巴赫，拜仁慕尼黑对拉齐奥，波尔图对尤文图斯。

利物浦将在欧冠16强中迎战莱比锡，切尔西将迎战马德里竞技，梅西的巴萨将迎战内马尔和巴黎圣日耳曼。

另外，卫冕冠军拜仁慕尼黑抽中拉齐奥，C罗所在的尤文图斯对波尔图，曼城对阵门兴格拉德巴赫。

此外塞维利亚将与多特蒙德交锋，皇家马德里抽中亚特兰大。

其他球队

十六强中的焦点战无疑是巴塞罗那将与巴黎圣日耳曼展开激战。

罗纳德·科曼的球队在小组赛中只能获得第二名，这意味着他们将抽中获得小组第一的球队。

上赛季的亚军将是他们的下一个对手，六次获得金球奖的梅西将在两回合的比赛中对阵熟悉的前巴萨球星内马尔——如果他能及时摆脱最近的伤病的话。

另一场明星云集的对决将是马德里竞技对阵切尔西。

蓝军已经花了很大的精力来努力成为国内外奖杯的有力竞争者，他们将有机会在欧洲赛场上与迭戈·西蒙尼的球队进行较量——后者将由路易斯·苏亚雷斯和菲利克斯领衔。

切尔西的英超劲敌利物浦将在2019-2020赛季中迎来一个惊喜，RB莱比锡渴望重现他们上赛季杀入半决赛的辉煌。

尤尔根·克洛普的球队在2018年和2019年连续两届进入决赛，并在2019年夺冠。尽管本赛季饱受伤病困扰，但他们依然志在夺冠。

拥有五次夺冠的C·罗纳尔多的尤文图斯，也被认为是夺冠的热门。在对阵波尔图的比赛中，他们不会事事如意，但他们会满意这个抽签。

对曼城来说，情况可能更糟，他们还没有在瓜迪奥拉的领导下取得欧洲大陆的成功，但门兴格拉德巴赫同样不容小觑。

这是门兴第一次进入欧冠淘汰赛，但是他们在小组赛中击败了顿涅茨克矿工和国际米兰，从而杀出重围。

亚特兰大在这个水平上的进步不再令人震惊，但他们需要再次提高他们的比赛水平，以抗衡皇家马德里——尽管白衣军团在2020-21赛季还在为稳定而挣扎。

塞维利亚在上赛季欧联杯中夺冠，但是现在他们将会追逐欧冠冠军，但他们首先要过多特蒙德这一关。

最后，拜仁慕尼黑将不愿意放弃他们在上赛季的三冠王中所取得的奖杯，而二十年来第一次进入淘汰赛阶段的拉齐奥将会阻碍他们前进的道路。

欧冠16强抽签

门兴格拉德巴赫vs曼城

拉齐奥vs拜仁慕尼黑

马德里竞技vs切尔西

莱比锡vs利物浦

波尔图vs尤文图斯

巴塞罗那vs巴黎圣日尔曼

塞维利亚vs多特蒙德

亚特兰大vs皇家马德里

十六强的第一回合将于当地时间2月16、17、23和24日举行，第二回合将于2021年3月9、10、16和17日举行。