欧冠剧情回溯：21次尾声发力=最佳套路

新赛季欧足联欧洲冠军联赛即将重燃战火，32支球队即将为了大耳朵杯一较高下，我们不妨来回顾一下上赛季的火热战况。

2019/20赛季欧足联欧洲冠军联赛即将拉开战幕，不妨跟随够力足球从上赛季的数据中来感受一下欧洲顶级足球赛事的最新走势。

总进球数正在上升

上赛季欧冠总共产生进球数366个，这是三年来最低进球数。但这一数据实际上是近年来进球总数的一个异常值，因为近13年来，欧冠进球数整体呈现上升的态势。

这一趋势也说明了欧洲球队对于进攻高于防守的指导思想。传统观念中，淘汰赛阶段的球队会更侧重于防守而非进攻。

比赛最后阶段的进球数量增加

根据数据显示，上赛季欧冠比赛最后十五分钟里的进球数量是最多的。这一时段是当球队被迫要进攻来改变球队命运或者是对方球队已经崩溃的时间。淘汰赛阶段，90分钟比赛最后15分钟内，总共有22粒进球，相当于总进球数的25%。从整体来看，总共125场比赛中的21场，是通过75分钟之后的进球决定胜负。

进球方式

有超过四分之一的进球分别来自传中或者后场断球，这些战术是利物浦和曼城的杀手锏。利物浦头球进球数最多为6球，波尔图5球紧随其后。59粒进球通过运动战攻入，而另外42粒进球来自于角球。

神射手

梅西习12粒进球夺得金靴奖，比排名第二的莱万多夫斯基多4球。梅西的高光时刻来自于巴塞罗纳3:0横扫利物浦的比赛，一记弧线任意球越过阿利松的十指关，为球队攻入个人第600粒进球。

金手套

巴塞罗那的特尔施特根以及多特蒙德门将布尔基失球最少，并保持了最低失球率，利物浦的阿利松与尤文图斯门将什琴斯尼紧随其后。另外一个极端，今夏被转租诺维奇的沙尔克队门将费尔曼每场比赛中丢球数最多，对阵曼城的比赛中失球达10个。