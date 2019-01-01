欧冠前瞻：为求四冠曼城全力以赴 一球在手热刺拒绝保守

本赛季欧冠八强次回合将与北京时间明天凌晨打响，坐镇主场的曼城期待翻盘热刺。

本赛季欧冠八强次回合赛事将在北京时间明天凌晨3：00打响，曼城坐镇主场迎战托特纳姆热刺。在双方首回合较量中，热刺队长洛里先是扑出阿圭罗的点球，此后孙兴慜的进球帮助热刺以1比0击败曼城。

近况方面，热刺在阵容轮休的情况下在英超中4比0击败哈德斯菲尔德，而曼城则在客场以3比1击败水晶宫，继续占据着英超争冠主动权。

人员方面，除了长期养伤的布拉沃之外，曼城的费尔南迪尼奥和津琴科都有伤在身。京多安有望顶替费尔南迪尼奥出任首发后腰，首回合中出任首发的马赫雷斯本场比赛可能会被贝尔纳多·席尔瓦或者萨内所取代。而热刺方面，首回合受伤的哈里·凯恩预计将会赛季报销，奥利耶、戴尔和温克斯同样将因伤无缘本场比赛。万亚马有望首发与穆萨·西索科搭档后腰，而略伦特有望顶替凯恩出任首发中锋。

曼城一直以来的目标都是在欧冠上取得突破，主教练瓜迪奥拉表示：“我知道球员们是多么专注：渴望进入半决赛。这就够了吗?我不知道。我试过全场只有一次射正但是进入了决赛，我也试过全场33次射正但是最后出局。足球就是这样的运动。我们将在欧冠和联赛中对阵热刺，然后是曼联。如果我们本周不能赢下这些比赛，我们就会失去两个冠军。”

而热刺主帅波切蒂诺则表示：“对我们来说，在第一回合击败他们是一个美好的结果，但我们很清楚，比赛还没有结束。我们所拥有的是信念，是我们可以变得强大的信念。我们要战斗。我们知道他们很强大，从一开始就有很高强的节奏，但这就是我们的挑战——试图阻止他们，不能保守，要进攻。我们需要相信，我们可以阻止他们，展示我们的品质。”

从历史上看，在过往31次客队以0比1输掉首回合的欧冠淘汰赛中，有10支球队最终能够成功翻翻盘晋级（31%）。在各项赛事中，热刺过往8次客场面对曼城只取得了1胜1平6负，唯一一场胜利出现在3年前的2016年2月。在欧战中，曼城过往5次面对同国球队全部失利，包括3次在欧冠。曼城本赛季在各项赛事的25个主场取得了23胜2负（联赛负于水晶宫和欧冠负于里昂）。