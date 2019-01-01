欧冠前瞻：两球落后波尔图不言弃 利物浦保持乐观

本赛季欧冠八强次回合将与北京时间明天凌晨打响，坐镇主场的波尔图拒绝轻易向利物浦投降。

本赛季欧冠八强次回合赛事将在北京时间明天凌晨3：00打响，波尔图坐镇主场迎战利物浦。在双方首回合较量中，利物浦凭借着纳比·凯塔和菲尔米诺的进球在主场以2比0击败波尔图。

近况方面，波尔图回到联赛在客场以3比0大胜波蒂莫嫩塞，以净胜球劣势排在联赛第二。而利物浦则在主场以2比0击败切尔西，继续向英超冠军发起冲击。

人员方面，波尔图除了科罗纳因脚踝受伤上阵成疑外，其他球员都不需要因为伤病或停赛错过本场比赛。首回合停赛的佩佩本场比赛有望首发搭档即将加盟皇马的米利唐，而亚历克斯·特莱斯也将伤愈复出。而利物浦方面，长期养伤的张伯伦虽然已经恢复训练，但复出时间仍然不确定。洛夫伦因病没有随队前往葡萄牙，戈麦斯仍未赶及伤愈。马蒂普将有望搭档范戴克出任首发中卫，而首回合取得进球的纳比·凯塔同样有望继续首发。

波尔图在实力上处于下风，主教练康西卡奥对对手利物浦大家赞赏：“我们面临着两球的落后，对手是一支非常强大的球队，他们的节奏很快。保持进攻平衡是最基本的。我喜欢利物浦踢球的方式。有时他们是世界上最好的球队。技术团队将制定比赛计划，然后由球员将其付诸实践。到目前为止所发生的一切好事都是他们的成果。没有什么比参加四分之一决赛和有机会创造历史性的逆转更有动力了。”

而利物浦主帅克洛普则表示：“到目前为止，这是一个非常积极的赛季，但我们不是来庆祝的。这个赛季还没有结束，我们必须非常努力地战斗，我们来到这里是为了进入下一轮。希望我们能再次控制比赛。在我们赢得球权之前或者赢得球权之后，球员们看起来非常非常棒。（如康西卡奥所说）有时候我们真的很好。”

从历史上看，波尔图在欧冠中试过6次在首回合两球落后，最终无一翻盘。利物浦在欧战中7次面对波尔图保持不败（4胜3平），其中最近三次对阵保持不失球。在上个赛季的欧冠十六强中，波尔图曾在主场0比5惨败于利物浦，这是他们在欧战中最惨痛的主场失利。在还未出局的球队中，波尔图是唯一一支在本赛季欧冠保持主场全胜的球队（4战4胜）。