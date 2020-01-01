欧冠前景灰暗 斯特林经纪人向曼城表露忠心

这名英格兰前锋的经纪人否认了球员即将离开阿提哈德球场的报道。

拉希姆·斯特林仍然全力为曼城效力，尽管有传言说欧足联对曼城的禁赛令让这位英格兰前锋前途未卜。

上周五，曼城因“严重”违反财务公平竞赛规则，被欧足联禁止出征欧洲赛场两个赛季，并处以3000万欧元罚款。不过，曼城已经宣布他们将对此上诉。

如果上诉失败，缺少欧洲冠军联赛的收入将会在未来两年内给俱乐部的财政留下一个巨大的漏洞，可能会使他们损失1.7亿英镑的奖金。

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这样的短缺可能会产生严重的影响，因为俱乐部可能难以支付斯特林、德布劳内和阿圭罗等人目前的巨额工资，并削弱他们在转会市场上的竞争力。

一些球员也可能会争取转会，因为他们不愿意错过两年的欧洲冠军联赛，特别是那些被认为是他们的最佳状态的球员。

这引发了传言，称俱乐部的一名或多名关键球员可能会被出售，以平衡账目，并减轻由于缺少欧洲冠军联赛收入而造成的损失。

英格兰前锋斯特林是被认为有可能离开的球员之一，周末的报道称皇家马德里准备在夏天支付1.5亿英镑来得到这位25岁的球员。

不过，斯特林目前似乎不会离开曼城。

在接受《每日镜报》采访时，斯特林的经纪人艾迪·沃德说：“拉希姆目前只关注曼城，不会被任何转会传闻所分心。”

尽管欧洲禁赛的威胁日益迫近，但主帅瓜迪奥拉还是宣布了他希望在阿提哈德球场度过合同的最后一年，这一消息对英超冠军来说是一个进一步的鼓舞。

俱乐部仍然相信他们通过体育仲裁法庭的上诉将会成功，并在一份声明中表示，他们有“无可辩驳的证据”来支持他们对任何不当行为的否认。

曼城坚称，他们没有得到公平的听证，因为欧足联启动、审查和评判了整个过程——基本上是作为法官、陪审团和刽子手。