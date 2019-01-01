欧冠出局仍可囊获三冠王 斯特林：愤怒是动力

这名边锋说，淘汰是“难以接受的”，俱乐部现在的重点是潜在的三冠王。

斯特林说，曼城在欧冠上被托特纳姆淘汰后感到愤怒，但他誓言，他们将以此为动力，为球队继续争取三冠王。

曼城以惊人的方式被淘汰出了冠军联赛，只因为斯特林最后扳平比分的进球被VAR判定在进球之前其他队员越位在先。

尽管如此，他们本赛季仍有可能获得最多3座奖杯，而在今年早些时候他们已经赢得了联赛杯。

他们还可能囊获潜在的英超联赛冠军和足总杯决赛，因此曼城仍然可以把这个赛季变成一个成功的赛季。

但是输给热刺的比赛仍然让人心痛，斯特林说他们会尽最大的努力去争取剩下的两个冠军。

“第二天，佩普告诉我们可以保持愤怒，但在比赛日，要确保你准备好了，注意力集中。”他说。

“我们整个赛季都很努力，走了很远很远的路，才走到这个位置——而以这种方式输掉比赛是很难接受的。”

“但是还有四场比赛要打——包括沃特福德(足总杯决赛)在内将会是五场。如果有人在赛季初说，我们会十分强势，为三冠王而战。

“这是一个很好的位置，如果我们不这样做，我们会对自己非常失望。”

阻碍他们前进的是与也想进入前四的曼联的对抗。

利物浦目前领先曼城2分，而斯特林并没有忽略球队日程上最艰难的考验。

他说：“我们知道他们的队员随时都可能对你造成伤害。”

“他们经历了一个小波折，但我敢保证，明天的他们就会站起来，准备好出发，追赶我们。”