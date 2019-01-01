欧冠决赛无梅罗是好事？穆帅：两人对决不公平

C罗效力的尤文和梅西效力的巴萨都早已从欧冠出局，而穆里尼奥对决赛没有梅罗对决既感到遗憾又感到庆幸。

巴萨和尤文本来都是2018-19赛季欧冠的夺冠大热，但斑马军团在四分之一决赛被阿贾克斯青年军淘汰，而加泰巨人则在半决赛失利，目送对手利物浦进入到最终的决赛。

这两支球队的提前出局也导致了球迷们依然无法在欧冠决赛场上，看到两位五届金球奖得主的巅峰对决，这也让前曼联主帅穆里尼奥感到非常遗憾。

葡萄牙人告诉Eleven体育：“首先，我认为对于所有喜爱足球的人来说，他们两人还从没有在欧冠决赛场上对决过，这真的是令人沮丧。”

“真的是很多次都差一点，但始终都没有真的发生。我一直在想，当所有目光都会集中在他们身上，一个将会捧起大耳朵杯，而另一个只能低下他的头，这对他们来说也是极不公平的。”

“我一直在想，过去四年世界上最伟大的两位球员间如果一定要有一场战斗，这真的是特别不公平。所以或许这从来没有发生也是一件好事。”

“但这会发生么？这还是有可能发生的。他们所在的球队都渴望胜利。他们从未掩饰过这点。所以这当然可能发生。我一直在关注着C罗，他34岁了，我希望他能尽可能地保持最高水平。”

“我认为他（C罗）的脑子里，他的天性中，他的DNA上，都具备（成功的）基础。野心，动力和自豪感，这些都是无法用金钱买到的。这些品质都是与生俱来的，而我相信这将跟随一个人直至他生命的最后一刻。”