欧冠决赛和米兰德比是2019年DAZN直播最热门的赛事之一

欧足联推出的旗舰俱乐部赛事占据了前10中的多个位置，许多拳击比赛也受到了世界各地观看直播者的欢迎

2019年，英超重量级球队利物浦和热刺之间进行的欧冠决赛，以及安东尼·约书亚与安迪·鲁伊斯之间的拳击二战，成为了DAZN上全球最受瞩目的直播之一。

克洛普的率领的红军在马德里举行的比赛中战胜了他们的对手，萨拉赫与奥里吉的进球确保了默西塞德俱乐部斩获第六座欧冠奖杯。

事实上，包括这场比赛，一共有5场欧冠比赛进入了今年的观看量前十，利物浦、巴萨、阿贾克斯和热刺四支球队之间的欧冠半决赛尤其受到观看者的欢迎。

尽管如此，今年最引人注目的比赛却并非足球，而是人们期待已久的约书亚与鲁伊斯之间的拳击对决，英国重量级拳手在沙特对墨西哥人实施了复仇。

2019年DAZN十大直播赛事

排名 赛事 日期 1 安迪·鲁伊斯 vs 安东尼·约书亚二战 12月7号 2 欧冠决赛：热刺 VS 利物浦 6月1号 3 欧冠半决赛：利物浦 VS 巴萨 5月7号 4 卡内洛 VS 科瓦列夫 11月2号 5 KSI VS 洛根·保罗二战 11月9号 6 欧冠：热刺 VS 拜仁 10月1号 7 AC米兰 vs 国际米兰 9月21号 8 欧冠半决赛：阿贾克斯 VS 热刺 5月8号 9 欧冠半决赛：巴萨 VS 利物浦 5月1号 10 卡内洛 vs 雅各布斯 5月4号

事实上，许多拳击比赛也都处于前十之列，比如卡内洛·阿尔瓦雷斯与谢尔盖·科瓦列夫和丹尼尔·雅各布斯的对决。

对于拳击爱好者来说，这可能会是一个小小的惊喜，YouTube网红用户洛根·保罗和KSI的职业处子秀重赛，也在这份榜单上排名前五，这两位冤家对头再度在赛场上上演了仇恨之战。

这场比赛，也就是KSI与洛根·保罗的二战，发生在11月9号这天，KSI依靠分歧判定赢下了比赛，紧随着前一年两人之间的那场利润丰厚的白领业余拳击比赛。

哪种运动在DAZN中是最流行的?

排名 运动 耗时 (小时) 1 足球 3.146亿 2 棒球 0.381亿 3 赛车 0.379亿 4 美式足球 0.372亿 5 拳击 0.22.6亿

虽然鲁伊斯与约书亚的第二次对决是2019年DAZN上最受欢迎的赛事，但足球却是实际上最受欢迎的流媒体赛事，观众的观看总时间超过了3亿小时。

另一大运动棒球，则紧随在足球之后，人们在观看这项运动时，总共使用了0.38亿个小时。而紧随其后的则是赛车和美式足球。至于拳击，它在流媒体上的观看时长达到了2260万小时。

在这一年里，总共有100多场比赛的播放量超过了100万次。

人们最喜欢通过什么设备观看DAZN上的内容？

排名 平台 占比（百分之） 1 手机等移动设备 26 2 机顶盒 / 流媒体电视棒 23 3 智能电视 21 4 台式电脑 17 5 游戏机 13

越来越多观看直播的人会通过手机等移动设备来欣赏比赛，有26%的DAZN用户是通过这一平台进行观战的。

流媒体和机顶盒的受欢迎程度紧随移动设备之后，占据了23%的比例，再然后，就是通过智能电视观看比赛的用户，他们的占比达到了21%。

除了上述的观赛平台，台式电脑设备的使用率为17%，而通过Xbox one 和PS4等游戏机来观赛的方式也颇受欢迎。