欧冠决赛后接到瓜帅电话 克洛普：我们互相尊重

在够力足球这次独家专访的第一部分，利物浦主帅敞开心扉向我们谈起了曼城主帅。

“这是给你的，老板。”

尤尔根·克洛普仍然迷迷糊糊的，脖子上挂着一枚奖牌，手里拿着一瓶啤酒，在万达大都会球场上徘徊。“真是精疲力尽啊！”他微笑着告诉够力足球。

在球场上，他的利物浦球员仍然在庆祝他们的欧冠胜利；感人的、愉悦得、耗尽一切。庆祝活动将一直持续到马德里的深夜，甚至更久。

不过在那之前，主教练还有工作要做。他有很多人要看，有很多话要说，还有赛后的媒体工作要完成。

首先，他要接一个意外的电话。

到达更衣室后，利物浦去年11月从曼城挖来的队医主管李·诺贝斯(Lee Nobes)找到了他。

“他把他的手机给了我，”克洛普在独家采访中告诉够力足球。“我看着屏幕，上面写着‘佩普’。”

“百分之百，我认为这是我认识的佩普，佩普·林德斯~我想‘好吧，这很奇怪’。只是当我开始说话时，我才意识到那是另一个佩普！”

“另一个佩普”指的当然是瓜迪奥拉，他是利物浦最大的竞争对手的主教练，也许是在这样的夜晚最不可能想到的人。瓜迪奥拉很容易就能成为在马德里教练席位置上代替克洛普的那个人——如果没有VAR，很有可能是曼城，而不是热刺在决赛中对阵利物浦——但是如果加泰罗尼亚人有任何嫉妒的话，但并没有表现出来。

克洛普说：“他只是非常尊敬我。我不知道谁给谁打了电话，但李显然是在曼城和他共事过。那是一个美好的时刻。

“我们谈论了这是一个多么棒的赛季，我们开了几个玩笑。显然我们俩的心情都很好！”

并不奇怪。克洛普和瓜迪奥拉都对各自俱乐部取得的进步感到满意。他们在2019年共夺得4座奖杯，本周末他们将争夺另一座奖杯。周日在温布利举行的社区盾杯代表了英格兰两支最好的球队和两名最好的主教练的会面。

上赛季曼城和利物浦只差一分，瓜迪奥拉的球队1月份在伊蒂哈德球场的胜利证明了他们在这场最残酷的英超冠军争夺战中的决定性作用。曼城成为十年来第一支卫冕冠军的球队，而利物浦则为顶级联赛亚军创造了新的积分纪录。这两家俱乐部设定的标准都非常出色。

然而，尽管两家俱乐部之间的敌意不断加剧——尤其是在球迷当中——在某些媒体的下，他们似乎不仅为自己的成功而陶醉，而且为对手的不幸而陶醉——但两位主教练之间除了尊重几乎没有什么别的东西。

这不是弗格森爵士和温格，也不是温格和穆里尼奥。瓜迪奥拉过去曾与穆里尼奥发生过冲突，所以他并不反对被针扎，但对克洛普却没有。即使在德国，他们作为拜仁慕尼黑和多特蒙德的主教练参赛，也没有口角，没有怨恨，没有敌意。没有在媒体上玩“心理战”，没有秘密的信息，也没有进行微妙的挖掘。他们的竞争发生在球场上，没有其他地方。

克洛普说：“我不需要在场外进行这种‘战斗’。当我在几码开外看到我的同僚时，我不需要这种非常消极的情绪。我仍然想用我所有的一切去赢得比赛，但不需要这些。”

“对我来说，其他的都不是比赛的一部分，他显然也有类似的看法。”

“当然这在比赛中是不同的，因为我们都很有竞争力。在这一点上，我不太关心我们的关系如何才能改善！90分钟里，我的注意力都集中在别的地方。”

“但这是一种非常尊重的关系。我们没有一直保持联系，除了我们比赛的时候——或者如果他给我们更衣室的理疗师打电话，我可以接到电话！除此之外，一切都很好。”