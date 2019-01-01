欧冠决赛前瞻：热刺迎来历史时刻 红军渴望摆脱亚军宿命

本赛季欧冠决赛将在北京时间明天凌晨3：00打响，由首次打进决赛的热刺对阵五届盟主利物浦。

本赛季欧洲冠军联赛决赛将在北京时间明天凌晨3：00打响，托特纳姆热刺和利物浦将在马德里的万达大都会球场争夺冠军。在双方的半决赛比赛中，热刺在总比分0-3落后的情况下上演逆转，凭借着卢卡斯·莫拉在最后一刻的进球淘汰阿贾克斯，而利物浦在首回合0-3失利的情况下在主场以4-0逆转巴塞罗那。

近况方面，热刺在英超中排名第四，确定了下赛季的欧冠参赛资格，而利物浦则以一分之差排名第二无缘英超冠军。

人员方面，热刺全队基本保持健康，养伤多时的头号前锋哈里·凯恩已经恢复训练，预计在本场比赛中上阵不成问题。利物浦的纳比·凯塔在半决赛中受伤而将错过决赛，除此以外全员基本健康，菲尔米诺将有望在决赛中复出，搭档萨拉赫和马内。

赛前热刺主帅波切蒂诺表示：“最重要的是自由。像小时候那样玩耍，一个孩子，七岁，八岁，九岁，你感到自由。关键是不要认为有10亿人在看着你。明天事关取胜。我们想用足球书写历史。我们非常清楚我们需要做什么。利物浦是一支伟大的球队，尤尔根是一位非常成功的教练。我非常钦佩他。能够进入三次进入欧冠决赛很了不起，祝贺他。”

而利物浦主帅克洛普则表示：“决赛总是不一样的——你会面对来自不同地方的球队，情况总是不一样。如果我就是连输六场决赛的原因，那么每个人都需要担心！但事实并非如此。至少在过去的七年里，我可能是半决赛的世界纪录保持者。如果我要写一本关于它的书，可能没有人会买。这是一场真正的足球决赛。现在我们都要处理这个问题，因为这会让事情变得很紧张。”

从历史上看，这是利物浦第九次打进欧冠决赛，是打进欧冠次数最多的英格兰球队。此前利物浦曾五次夺冠，但在最近的两次决赛都以失利告终（2007年和2018年）。这是热刺历史上第一次打入欧战决赛，也是第八支打进欧战决赛的英格兰球队。此前五支首次打进欧冠决赛的球队最终都是以失利告终（2008年切尔西；2006年阿森纳；2004年摩纳哥；2002年勒沃库森；2000年瓦伦西亚）。这是自2008年曼联对切尔西以来首次出现两支英超球队会师决赛，也是自2010年国际米兰对拜仁慕尼黑以来首次出现两支获得小组第二的球队在决赛会面。在本赛季的英超联赛中，利物浦在主客场双杀热刺。