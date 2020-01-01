欧冠决赛以来 热刺和利物浦不再势均力敌

双方在7个月前的冠军联赛决赛中相遇，但这两家俱乐部自马德里一役之后走向了截然不同的方向。

这种反差是再大不过了。

当利物浦球员昂首阔步，脖子上挂着奖牌，脸上挂着微笑时，托特纳姆热刺的世界似乎要残酷得多。

万达大都会体育场的混合区很长，蜿蜒曲折，没有失败者的容身之地——尤其是在冠军联赛决赛之后。对哈里•凯恩、德莱•阿里、孙兴慜和雨果•洛里来说，这些记忆仍然挥之不去。

当然，利物浦也有这样的记忆。不管热刺在马德里经历了什么，红军在一年前的基辅也经历过。

还记得吗？洛里斯·卡里乌斯的哀嚎和加雷斯·贝尔的魔力，萨拉赫的受伤和塞尔吉奥·拉莫斯的微笑。杜瓦·利帕和绍特·贝，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多为皇马的最后一场比赛。

好像是很久以前的事了，不是吗？

事实上，自从尤尔根·克洛普(Jurgen Klopp)的球队取得了这样的进步之后，那次失败在现在感觉不那么像是一次挫折，而更像是通往成功之路上的一次必要的停顿。

“这是一个巨大的工程，”范戴克最近告诉够力足球。“这是我们所有人都不想再经历的经历。”

这是球员们继前一年的决赛后的又一次经历。

范戴克补充说：“在马德里决赛之前，我的感觉是，我不想穿过仪仗队获得银牌。”

“这是你能拥有的最糟糕的感觉。在对阵热刺之前我就想过我们必须这样做；我们无论如何都要拿到奖杯。”

当然，他们最后拿到了奖杯。萨拉赫得到了救赎，奥利奇确认了他在红军民间传说的和克洛普所给予的6号位的位置。那一夜在西班牙首都的记忆将持续一生。

是从那时起吗？这是有趣的部分。在足球界，七个月似乎是一段很长的时间。

12个月甚至更长。当2019年开始的时候，谈论的话题是利物浦和托特纳姆作为来自同一联赛的球队，有着同样的想法和同样的雄心。红军排在积分榜首位，而热刺则被视为有力竞争者。他们以强劲的势头结束了2018年，当时的话题是一场三方鼎力的冠军争夺战。

事实上，当曼城在1月3日击败利物浦时，热刺仅仅落后克洛普的球队6分，而克洛普的球队踢了同样多的比赛。到5月，这个差距已经扩大到27分，如果周六在托特纳姆热刺球场红军能赢的话，这个差距将会扩大到31分(加上少赛一场)。

利物浦以欧洲冠军和世界冠军的身份来到伦敦北部，在英超联赛中以13分的优势领先，并且自从上次失利后在联赛中保持不败。相比之下，热刺排在积分榜的第六位，落后于历史上最差曼联一代6分，离冠军联赛位置也有6分之遥。

他们在马德里可能是平等的，但就目前的情况来看，他们绝对不再是。在过去的38场比赛中，热刺只拿到了53分，而利物浦拿到了104分。自从利物浦上次输掉一场英超联赛以来，热刺已经输了15场。

他们还更换了主教练，用何塞·穆里尼奥替换了毛里西奥·波切蒂诺。

穆里尼奥的影响是复杂的。一开始有上升的趋势，葡萄牙人的统治以三场连胜拉开了序幕，但此后就停滞不前了。热刺输给了他们所面对过的每一支优秀球队，甚至连最近表现平平的球队都没能击败。

穆里尼奥到来也承诺一个新的穆里尼奥；活泼、有趣、宣扬“谦虚”的重要性，但结果并不完美，56岁的他已经开始回归传统。

他在新年那天与南安普顿的一名教练组成员发生了冲突，他还公开批评了热刺创纪录的引援恩东贝莱的受伤记录，在周日足总杯与米德尔斯堡的平局后，他不仅抱怨了裁判，还奇怪地抱怨了比赛用球。

“快乐的穆里尼奥”到此为止。

然而，他希望这个周末能在利物浦得到一个积极的结果，这是毫无疑问的。红军球迷将会记得2014年切尔西在安菲尔德摧毁他们夺冠梦想时他疯狂的庆祝。

穆里尼奥是否会让球队陷入困境还有待观察。热刺自从他加盟以来，在12场比赛中只有一场不失球，而且由于伤病，队长哈里·凯恩和有影响力的中场穆萨·西索科都将缺阵。

洛里可能在三个月的肘部受伤后复出，而表现出色的孙兴慜也从停赛中恢复了，但是像克里斯蒂安·埃里克森、维尔通亨和托比·奥尔德维雷德这样的关键球员的状态令人担忧。

在圣诞节前，热刺在主场被一支充满活力的、擅长防守反击的切尔西队打得支离破碎，并且似乎缺少了在许多个赛季使他们能够成为像利物浦这样的球队的钢铁意志。

当然，克洛普的尊重依然存在。无论是过去还是现在，他都是波切蒂诺的超级粉丝，非常欣赏这位阿根廷人在那里所做的工作。他也是最后一个梦想低估穆里尼奥的球队的主教练。

对于利物浦来说，这是他们联赛中最大的障碍之一。他们第一次造访托特纳姆热刺球场是一次意义重大的比赛。在那里获胜，很难看到他们动摇。他们只需要在17场比赛中得到36分就能获得冠军。

至于热刺，他们现在必须满足于扫兴者的角色。当然，事情也不总是这样，但是足球的变化很快。

问问波切蒂诺就知道了。