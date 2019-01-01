欧冠冠军已成历史 范戴克：红军需从头创造新历史

这名荷兰后卫在上赛季红军夺得欧冠冠军的过程中功不可没，但他希望球队能够专注于创造未来而非沉迷过去。

头顶欧冠冠军的光环，克洛普的球队在本赛季伊始又击败欧联杯冠军切尔西，捧起了欧洲超级杯。而红军的目标不止于此，他们仍在期待着更多荣誉。

虽然被提名国际足联年度最佳球员，但范戴克并不打算因此膨胀。范戴克告诉Premier League Productions：“我想做的就是保持专注和不断进步。”

“不管是我还是球队，我们都还有很多地方可以提高，这是我唯一想做的。”

“我们的首要任务是让自己有一个概念，我们都是从头开始。我们去年赢得了欧冠，但那并不能代表现在。”

“这就是现实。如果我们都能保持这样的心态，我们肯定会很棒的。”

荷兰国脚是在2018年冬窗以7500万身价来到安菲尔德的，这也是如今世界足坛在后卫位置上的最高身价。

他继续说道：“如果你心里记住这点，一切就会变得皆有可能。”

“我们有很多能力出众的球员，他们能够在90来分钟的时间里制造不同。”

克洛普的球队目前在英超中已经取得了一波13连胜，这也让红军后卫十分激动：“我已经成为了欧冠冠军历史的一部分，希望我们能够继续创造历史。”

“我只是希望能够作为一个为球队奉献一切并且享受其中的球员，被人们记住。”