欧冠八强抽签出炉：谁是这次抽签结果的赢家和输家？

梅西和C罗或许已经不在欧冠中，但八强抽签结果还有许多值得令人激动的地方。

卫冕冠军切尔西面对皇马，胜者将在半决赛面对曼城或马竞。

在另一个半区，利物浦将面对本菲卡，而德国冠军拜仁慕尼黑则遭遇比利亚雷亚尔。

那么，谁会是这次抽签的赢家？谁又面临着比其他球队更艰巨的任务？

够力足球为您一一剖析。

赢家：克洛普

利物浦依然在追求史无前例的四冠王，虽然任务艰巨，但抽到本菲卡将对他们的事业有帮助。

本赛季，利物浦已经在客场5-1大胜过波尔图，而曼城则在上一轮血洗了葡萄牙体育，全面证明英超对葡超的领先地位。

本菲卡在进入八强这一路上制造了一些冷门，包括在小组赛力压巴萨晋级，并在16强淘汰利物浦，但利物浦会是一个完全不同的挑战。

利物浦当然会对这个抽签结果满意，考虑到他们与曼城的比赛就在与本菲卡两回合比赛的中间。

克洛普现在或许有机会在面对本菲卡时轮换阵容，因为即使派上第二梯队阵容，利物浦也足够让本菲卡喝上一壶。

输家：切尔西

八强对欧冠霸主至少应该是一个值得球迷庆祝的场合。

不过，由于英国政府对阿布的制裁，切尔西现在无法出售门票，意味着他们主场战皇马的比赛可能空场进行。

当然了，如果俱乐部可以在比赛前完成易主，这当然会对球队是个利好，因为他们希望在比赛中得到球迷的支持。

毕竟，我们都看到主场球迷的狂热气氛帮助皇马对巴黎完成了大逆转。切尔西对皇马战绩虽然不错，但他们肯定需要所有的有利因素。

蓝军上赛季在欧冠四强淘汰了皇马，但安切洛蒂的球队本赛季已大有提高，本泽马表现极为出色。

赢家：拜仁慕尼黑

德甲冠军以其一贯的不慌不忙的方式晋级1/4决赛，在抽中西班牙的比利亚雷亚尔后，他们将是再次进入四强的压倒性热门。

拜仁在小组赛阶段是无人能挡的，他们六战全胜，包括对巴塞罗那的两场令人印象深刻的胜利，虽然在16强的首回合比赛中客场对萨尔茨堡红牛意外平局，但他们在次回合比赛中以7-1的大比分获胜。

对拜仁来说，德甲十连冠仍然是可能的，尽管他们不能只关注欧洲，因为多特蒙德目前只落后他们4分。

因此，他们会很高兴抽到比利亚雷亚尔，后者目前在西甲排名第七，而且可能是剩下的球队中最弱的，尽管他们在上一轮淘汰了尤文图斯。

输家：西蒙尼

这位马竞主帅迫切希望带领球队赢得欧冠，但他必须用最艰难的方式达成这一目标。

在上一轮淘汰曼联后，西蒙尼再一次抽到了来自曼彻斯特的对手。

西蒙尼和瓜迪奥拉此前仅在欧冠碰面1次，当时马竞以客场进球优势淘汰了拜仁。

本赛季，马竞在主场都没有击败利物浦和曼联，但他们能让对手踢得很难受。

不过，如果西蒙尼的球队在英格兰成功爆冷赢球，那么四强等待他们的也是艰难的赛程，因为他们的对手将会是切尔西和死敌皇马之间的胜者。