欧冠八强各队实力排名：曼城第一，利物浦第二，拜仁第三

经过16强的鏖战后，欧冠八强抽签结果已经出炉，卫冕冠军切尔西仍留在赛事中，那么接下来谁最有希望夺得冠军呢？哪一支球队会遭遇失望？

够力足球的欧冠球队实力排名为您一一揭晓。

8、本菲卡 | 上次排名：第12位

本菲卡在客场对阵阿贾克斯的比赛中绝杀对手，总比分3-2爆冷晋级。

努涅斯是球队的英雄，也是对手需要关注的球员，他是本赛季欧洲状态最好的前锋之一。

话虽如此，这支葡萄牙球队仍然是八强里实力最弱的，尽管他们在小组赛中也淘汰了巴萨。

7、比利亚雷亚尔 | 上次排名：第11位

虽然球队在对阵尤文的两回合比赛中早早丢球，但在剩余的179分钟里他们表现很坚定，并打进了4球，淘汰了意甲豪门。

埃梅里继续带着这支欧联杯冠军在欧洲赛场上创造奇迹，他在欧战中的经验被证明非常重要。

黄色潜水艇拥有莫雷诺和丹朱马两名可以给任何球队造成麻烦的前锋，他们会给拜仁带来巨大的考验。

6、马德里竞技 | 上次排名：第10位

虽然马竞本赛季大部分时间都不在最佳状态，但在关键时刻，床单军团还是成功突围。

西蒙尼的球队在次回合于老特拉福德击败了曼联，拿到了8强席位。

他们或许不是欧冠最有才华的队伍，但他们是没有人想碰到的硬骨头。

5、切尔西 | 上次排名：第4位

虽然他们在对阵里尔的比赛中经历了惊魂一刻，但切尔西最终还是轻松进入了8强，并继续走在卫冕的路上。

一个不可预见的因素可能会影响到球队，那就是切尔西可能因为阿布的制裁而需要空场比赛。

显然，迅速完成俱乐部易主工作会解决这个问题，但如果要空场比赛，这会对图赫尔的球队造成影响。

4、皇家马德里 | 上次排名：第8位

经过16强对巴黎的大逆转，皇马现在可以说是信心满满。

前场的本泽马是一个真正的金球奖有力争夺者，而莫德里奇、克罗斯和卡塞米罗组成的典礼中场依然是欧洲最好的中场组合之一。

加上世界最佳门将之一库尔图瓦，表现出色的维尼修斯，以及球队的欧冠经验，他们几乎覆盖了所有需要覆盖的面。

3、拜仁慕尼黑 | 上次排名：第3位

虽然7-1血洗了萨尔茨堡红牛，但拜仁最近几周状态并不是特别好，各项赛事7场比赛只取得3场胜利。

然而，对萨尔茨堡的大胜证明，德甲冠军仍然是可以在必要的时候发力的，因此他们仍然应该被视作冠军最大热门之一。

莱万多夫斯基本赛季已经接近为俱乐部和国家队打进50球，他的状态将会是关键因素。

2、利物浦 | 上次排名：第2位

16强次回合主场0-1输给国米将让会给其他球队带来希望，让他们觉得自己有机会在安菲尔德击败红军。

不过，利物浦在那场比赛前后的状态证明那次失利只是一个意外，红军目前在联赛和杯赛中都状态火热。

利物浦现在几乎没有伤兵，他们的欧冠资历也让球队很有希望在五月份捧起冠军。

1、曼城 | 上次排名：第1位

曼城在16强次回合对阵葡萄牙体育的比赛中放松了火力，但等到4月份8强赛开大，不要期待曼城会继续保持这种状态。

欧冠是曼城一直追求的冠军，毫无疑问，他们有球员和教练来完成这个目标。

唯一可能拖蓝月亮后腿的是英超争冠，但他们应该有足够的板凳深度来应付多线作战。