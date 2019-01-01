次回合挑战曼城 阿里手部伤势需再做检查

波切蒂诺强调他的球队已经准备好在伊蒂哈德球场作战，而他们的中场球员正在为健康而战。

德莱阿里将在欧冠四分之一决赛第二回合对阵曼城的比赛前接受体能测试，不过哈利·温克斯将缺席。

在上周托特纳姆热刺球场的第一回合比赛中，阿里手臂受伤了。依靠孙兴慜在第78分钟的进球，热刺1-0获胜。

这位英格兰国脚缺席了周末4:0战胜哈德斯菲尔德的比赛，但还没有完全被排除在欧冠第二回合的比赛之外外，同时埃里克·拉梅拉也将在腿筋受伤后恢复训练后接受检查。

“我们需要评估他。”波切蒂诺在赛前新闻发布会上谈到阿里时说。

“我们今天将进行最后一次训练，然后我们将决定他是首发还是替补。”

然而，在对曼城的比赛中，他的表现令人印象深刻。

腹股沟受伤意味着这位23岁的球员将与奥利耶(腿筋受伤)、戴尔(臀部受伤)和队长哈里·凯恩(脚踝受伤)一起缺阵。

不管阵容如何，波切蒂诺对他的球员们在对阵曼城的比赛中所面临的艰巨任务并不抱任何幻想。曼城目前仍在争夺史无前例的四冠王。

“对我来说，曼城是世界上最好的球队之一。”他说，“他们很有可能赢得英超和冠军杯。”

“在第一回合击败他们是一个惊人的结果，但比赛仍然有很多可能，这将是非常非常艰难的。”

“我们有信心，我们会为取得好成绩而奋斗和希望，但他们也有并不是很好的时候。”

“在重要时刻，你需要一些运气，必须准备好从这种情况中获利。”

“明天将是一个惊人的挑战，我对此充满动力。”

曼城在他们现在的老板手下挥霍无度是有口皆知的，而热刺在过去的两个转会窗口里都没有在他们的一线队阵容中增加过新援。

尽管如此，波切蒂诺认为，对即将在曼彻斯特进行第二回合比赛的球员来说，这种差异是无关紧要的。

“我们不需要谈论这个现实。我们需要谈谈球场上双方11名球员。”这位前南安普顿主帅说。

“我是一个从不为自己找借口的教练。你描述了一个现实，但明天我们将在球场上努力赢得比赛。”

他补充道：“我们将会为能够进入欧冠感到无比自豪，能够进入四分之一决赛挑战曼城这样的球队也是一样。”

“但这并不意味着我们不会去战斗，不相信我们能够击败他们。”