横滨水手获J联赛冠军 澳籍洋帅圆梦日职

安格·波斯特科格鲁率领横滨水手获得了自2004年以来的首个J联赛冠军。

在2018年第一个赛季勉强保级后，前澳大利亚国家队主教练波斯特科格鲁在率队3-0击败东京FC后终结了横滨水手对冠军的等待。

横滨水手在最后一轮领先东京FC3分，只要不输4个球就将确定加冕。

在横滨的尼桑球场，满座的63854名球迷面前，十人作战的横滨水手凭借着拉提通·汶马探、埃里克和远藤渓太的进球3-0击败东京FC。横滨水手凭借10场不败和6场连胜强势夺冠。

对于被同胞彼得·克拉莫夫斯基和亚瑟·帕帕斯包围的波斯特科格鲁来说，这是对这位澳大利亚人在上赛季获得第12名后所付出的努力和对自己哲学的坚定信念的回报。

波斯特科格鲁在4月份接受Omnisport采访时表示：“虽然它不会完美，尤其是在开始阶段，但它将是一段地狱般的旅程。”

波斯特科格鲁补充道：“这总是需要一些时间。但这与我之前的做法是一致的。我知道，我想要的比赛方式会挑战俱乐部里的每一个人。我们有过美好的时光，也有过糟糕的时光。我们最好和最坏的结果有很大的不同，这反映在结果上。我们仍然进入了杯赛决赛。有时，我们踢出了一些好东西。”

“今年，我们阵容改变了不少。对我来说最重要的是我们的球员有我所需要的特质，我也认为俱乐部现在理解了我们想要达到的目标。”

“每个人都完全支持它。新赛季的开始是有希望的。我们当然比去年更加稳定，但这是一个艰难的联赛。每个星期都是一个挑战，每个星期对手都有杰出的球员。”

“无论我在哪里执教，我都想赢得一些东西，”波斯特科格鲁继续说道：“没有什么可以回避的，我非常希望我的球队以一种特定的方式踢球，因为我相信你可以成功地做到这一点。成功是什么样子的，我从来没有这样想过。”

“当我让一个团队按照我想要的方式踢球时，成功就会随之而来。这是第一个挑战。我们将拭目以待。希望我们能够为俱乐部赢得一些奖杯，更重要的是，以某种方式赢得奖杯。这对球迷来说是激动人心的，希望能在足球带来不同。”