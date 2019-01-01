横扫英超 维拉在转会市场上豪掷1亿欧元

迪恩·史密斯的球队在这个夏天投入了大量的资金，他们希望能够成功在顶级联赛有个漂亮的回归。

据估计，英超联赛的升级战价值1.89亿欧元(1.7亿英镑/ 2.16亿美元)，而阿斯顿维拉很快就会好好利用这笔钱。

在英冠附加赛决赛中击败德比郡之后，迪恩·史密斯把握住全部时间来重建他的球队，目前俱乐部在休赛期的花费达到了惊人的9300万欧元(8300万英镑/ 1.04亿美元)。

维拉比英超其他任何俱乐部都花了更多的钱。曼城目前的支出比维拉少300万英镑，尽管他们高价收购了罗德里。

让我们从更长远的角度来看待维拉的奢侈消费——他们在过去几周的花费超过了阿森纳、利物浦、切尔西和埃弗顿的总和。

在赛季末失去了十几名球员后，维拉的库存需要大量补充，而俱乐部正是以高效的方式做到了这一点，尽管代价不菲。

巴西前锋维塞利是球队付出转会费最高的球员，比利时布鲁日俱乐部在这位22岁的球员身上净赚2400万欧元(2200万英镑/ 2700万美元)，上赛季他在所有比赛中攻入17球。

虽然史密斯在前锋上花了很多钱，但他主要投资在球队的后防线上，目前为止已经有四名后卫加盟至维拉公园球场。

上赛季租借而来的伯恩茅斯中后卫泰隆·明斯给人留下了深刻的印象，现在他已经和另外两名中后卫埃兹里·康萨和科特尼·豪泽已经永久转会至球队。

南安普顿左后卫马特·塔吉特是史密斯的后防增援的添砖加瓦，据报道兰斯的中后卫比约恩·恩格斯即将成为维拉的第五名后防新人。

两名右翼球员乔塔和安瓦尔·埃尔·加齐转会至维拉，俱乐部显然想要确保顺利过渡到英超联赛。

随着曼城的巴西中场球员路易斯完成1650万欧元(1500万英镑/ 1800万美元)的转会，俱乐部的签约热潮只会继续下去。

钱当然不能保证在英超打场漂亮的翻身仗，去年夏天富勒姆花了1亿多欧元，但还是直接回到了英冠。

然而，史密斯似乎已经从富勒姆的错误中吸取了教训，他提前完成了大部分转会交易，而不是留到最后一刻。

去年8月富勒姆签下了7名球员，其中5名在截止日期前完成，而俱乐部急于使自己成为一支能够留在顶级联赛的球队。

不出所料，在最后期限到来之际签下的许多球员都未能给人留下深刻印象，俱乐部纪录保持者安圭萨未能证明自己的身价是合理的。

尽管维拉行动迅速，但他们的交易也更加清晰，而且不那么令人绝望。

以明斯为例，在上赛季下半程租借到俱乐部后，他在球队的升级中发挥了关键作用。虽然他从来没有真正给伯恩茅斯留下深刻的印象，但明斯在维拉的表现很出色，史密斯知道这是他要带回来的球员。

史密斯说：“我们真的很高兴明斯能够永久地重返阿斯顿维拉。”

“我想每个人都能看到他和俱乐部的关系，这是一个非常好的消息，我们可以在英超继续保持这种关系。”

“他将成为新赛季球队不可或缺的一部分，我期待着和他一起工作，进一步提升他的比赛水平。”

前布伦特福德后卫康萨是史密斯的另一个新援，两者之前曾布伦特福德有过共事。

史密斯说: “埃兹里符合我们正在寻找的球员类型。”

“理查德·奥凯利和我以前与他共事过，这很有帮助。他是一名很有潜力的球员，我相信他可以在英超有所发挥，我真的很期待和他再次合作。”

史密斯最大的赌注来自维塞利，一个年轻的前锋还没有真正在欧洲经受考验，维拉打破了队史纪录把他带到英格兰。

这位巴西前锋在斯洛伐克的特伦钦脱颖而出，他在2015年转会到比利时，在经历了一个缓慢的开局后，他开始随心所欲地开火，在过去的两个赛季里，他的进球达到了两位数。

他能否在英超有作为还有待观察，可以肯定的是，本赛季他将为俱乐部肩负起相当沉重的责任。

除了引进的球员，史密斯还成功地留住了球星格里利什，这位23岁的球员在上赛季伤愈复出后展现了自己的价值。

经过三个赛季英冠后，维拉顶级联赛，他们看起来很认真，他们希望巨额投资不会招致另一个非常昂贵的降级。