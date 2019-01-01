横扫昔日死敌 格纳布里兴奋发推：北伦敦是红色的

在对阵北伦敦对手的比赛中，这位德国国脚展现出了他的明星级表现，这让他们吃了不少苦头。

周二，拜仁慕尼黑在客场7-2狂扫托特纳姆热刺，本场比赛打进四球的前阿森纳前锋塞尔日·格纳布里在推特上兴奋地写道：“北伦敦是红色的!!”

格纳布里来自阿森纳的青训学院，在击败枪手的死敌后，他回忆起了自己的根。

在接受德国天空体育采访时，格纳布里说：“这很难用语言来表达，我们以7-2获胜。我们谁也不会想到这一点。进了四个球也是一种奇妙的感觉。我想所有的阿森纳球迷都会喜欢这个！显然这对我们来说是一个美好的结果，我们将会享受这个夜晚。”

这位德国国脚随后在推特上发帖，进一步调侃了热刺的球迷，他写道：“北伦敦是红色的！！”

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

凭借他的明星表现，格纳布里成为继2012年3月马里奥·戈麦斯对阵巴塞尔之后第二位在欧冠比赛中打进四球的德国球员。

在2014年10月顿涅茨克矿工7-0战胜博里索夫的比赛中，路易斯·阿德里亚诺在上半场攻入四球，24岁的格纳布里也成为了第二名在欧冠单场比赛中半场攻入四球的球员。

格纳布里在北伦敦期间从未完全融入阿森纳一线队的阵容，2016年他与云达不莱梅签约后永久离开了阿森纳。

之后一个赛季拜仁慕尼黑从不莱梅签下了格纳布里，然后把他租借到霍芬海姆。

上赛季，格纳布里在拜仁一线队取得突破，他在德甲中打进10球并帮助球队夺得联赛冠军。