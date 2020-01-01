榜样学长 格林伍德：我在跟随拉什福德的脚步

这位十几岁的前锋透露，他把曼联的头号射手视为榜样，并从他的崛起中获得灵感。

梅森·格林伍德说，他觉得自己在曼联和马库斯·拉什福德走的是同一条路，他渴望从这位英格兰国脚身上学到更多。

在上个月受伤之前，这是拉什福德在曼联表现最好的一个赛季，他在各项赛事中打进19球。

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这位22岁的球员在1月11日达成了为红魔出场200次的里程碑，并在主场4-0战胜诺维奇的比赛中梅开二度。

自从去年进入一线队以来，格林伍德一直很高兴能和拉什福德并肩作战，这对搭档已经在锋线上建立起了有效的配合。

索尔斯克亚将卢卡库和桑切斯送去国米后，把信心放在了格林伍德的身上，18岁的年轻前锋攻入了10个进球。

这名十几岁的前锋被认为将在未来几年达到与拉什福德相同的水平——他将这位球员视为如何在老特拉福德取得成功的光辉榜样。

当被问及是否将拉什福德视为榜样时，格林伍德回答说:“是的，当然。他一直在学院里，我觉得我是在追随他的脚步。”

“他比我大几岁，但我肯定能从他目前的成就中获得很多灵感。”

“我认识他很长时间了，所以我看到了他做得有多好，作为一名球员是如何进步的，所以有很多东西需要从他身边学习。”

格林伍德在年仅16岁的时候就进入了曼联2018年季前赛的大名单，他回忆道，在那段时间里，许多经验丰富的一线队球星“从球场内外”都在关注着他。

“这真的是一个不同的水平，”他说。“那里的观众比我以前踢球的时候要多很多，而且有很多来自世界各地的球迷，所以这是一次很好的经历。”

“与安东尼·马夏尔、马库斯·拉什福德、阿莱克西斯·桑切斯和罗梅鲁·卢卡库这样的前锋一起上场是最好的学习方式，仅仅是看看他们作为顶级前锋和顶级终结者是如何工作的，对我来说实在是太棒了。”

“他们在场上和场下都会照顾我，帮助我。”

作为一个在过去的18个月才初出茅庐的球员，格林伍德继续表述了他是如何取得进步的：“在一线队参加一些大型联赛和杯赛是件好事，但我仍然在做着我在23岁以下青年队做过的事情。”

“我认为我必须相信让我达到现在所处的位置的那些事情，并继续在一线队努力。”

2月17日红魔将做客斯坦福桥挑战切尔西，届时格林伍德将再次出现在索尔斯克亚的阵容中。