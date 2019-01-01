梦游陷入保级之战 阿森纳还是那么高高在上吗？

周日输给曼城后，枪手在英超联赛中离倒数三名只有7分差距。

弗雷迪·永贝里在周日阿森纳输给曼城后自己说了这番话——现在是俱乐部做出决定的时候了。

事实上，仅仅五场比赛，枪手的传奇人物就厌倦了这一片狼藉，这也总结了目前在酋长球场的那些掌权人所表现出的无能。

一个像阿森纳这样有声望的俱乐部怎么能做到袖手旁观，任由一个赛季陷入灾难呢？因为这正是目前正在发生的事情，令人担忧的是，事情很有可能会变得更糟，除非有人能掌控局面。

有些人可能会嘲笑这个想法，但是现在阿森纳正漫无目的的走向保级之战。他们现在比倒数三名高了7分，但是在主场对阵切尔西和曼联之前，他们还要去埃弗顿和伯恩茅斯，到新年开始的时候，这个差距可能还会缩小很多。

很难不对永贝里表示同情。他不应该逃避批评，因为你本来希望他会引发比我们在他被暂时任命以来更多的反应，但实际上他基本上是无能为力的。

他接手的这支球队在埃没理最终被解雇时已经失去了所有的信心，而球队的伤病状况对他的事业也没有帮助。

但是，尽管目前阿森纳球场上的问题很大，但球场外的闹剧还要糟糕得多。永贝里正在被一个现在看来完全不适合的阶层晾到干透为止。

怎么会这样呢？领导层在哪里？拯救一个越来越危险的局势的动力在哪里？

埃没理被解雇已经三个多星期了。已经和一些潜在的候选人进行了初步的谈判，但是这只是阿森纳需要任命的一个替代者。我们甚至还没有进入最后阶段。

对于一个喜欢自诩为欧洲顶级球俱乐部来说，这是一个糟糕的事态。

与此同时，永贝里甚至不被允许引进任何教练组来帮助他从这支看起来已经触底的球员队伍中得到更多。

在比赛中，他的身边坐着的是俱乐部的青训教练和守门员教练。他能有什么机会？

“就像我对俱乐部说过的，我非常非常荣幸能做到这一点，”永贝里在周日的失利后说。“佩是青训教练，他同时做着两份工作。需要搞清楚情况才能做出决定，好让每个人都知道。我是这么说的。

“我很荣幸，我正在尽我所能做好每件事，但我认为不管做什么决定都是有益的。”

事实上，永贝里已经在为自己的未来做决定了，这表明他很清楚阿森纳的处境有多危险。

然而，在他之上的那些人似乎并不打算解决目前伦敦最成功的俱乐部所存在的不稳定状态。

就在几个月前，足球事业主管劳尔•桑莱希在今夏帮助引进尼古拉斯•佩佩之后，还被球迷们称为“唐•劳尔”。现在，这种议论已经彻底消失了。

桑希莱、执行总监文卡特斯汉姆、技术总监埃度、首席谈判代表法米，当然，还有克伦克家族必须为阿森纳的困境承担责任。