梦断诺坎普 麦瓜恩和巴里在巴塞罗那遭遇了什么?

自莱因克尔之后，没有一名英格兰球员在诺坎普取得过成功，最近两名获得机会的英格兰球员也是如此。

在20世纪80年代末加里·莱因克尔之后，再也没有一位英国人能在效力巴萨立足。路易·巴里和马库斯·麦瓜恩分别在2019年和2018年来到诺坎普，希望能够追随这位英格兰传奇的脚步。但事与愿违，两位英格兰小将最终都只能黯然离开。

在任何俱乐部取得成功都是困难的，但要在巴萨做到这一点，可谓是难上加难。而且现代足球的变数太多，一位球员需要将能力、财富、奉献精神和耐心等因素完美结合才能进入一线队。巴里和麦瓜恩就是因为没能拥有全部因素，才没能在西班牙东海岸取得成功。

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2018年1月，麦瓜恩第一次踏上这里，当时他已经代表阿森纳在欧联杯上出场过两次。巴塞罗那从其16岁开始就一直在关注他，最终在他18岁的时候选择将其签下，但没过多久他就被这家西甲豪门彻底放弃。

其实事情的发展一开始还不错，在他到达的一个多月之后，他就在加泰罗尼亚超级杯完成了一线队处子秀，这让他成为了继莱因克尔之后首位为巴萨出场的英格兰球员。人们原以为他加盟之后的前六个月会是一段适应期，但B队教练杰拉德·洛佩兹很喜欢他，他也因此得到了不少比赛时间。

然而，在球队连续五场失利后，洛佩兹被解雇，取而代之的是弗朗西斯科·加西亚·皮米恩塔。这位新教练对前任的很多做法嗤之以鼻，尤其是在使用球员方面，他更愿意使用西班牙本土球员，而不是那些“入侵者”。就这样，麦瓜恩的位置被从拉玛西亚青训体系中成长起来的里基·皮格，亚历克斯·科拉多，甚至蒙楚抢走，这些人早已拥有了巴萨基因。

加西亚·皮米恩塔也许会说，时间已经证明了自己的做法是完全正确的，尽管如果他能够更好地对待麦瓜恩，英格兰人可能会更好地在这家西甲豪门安定下来。有消息称，当谈到这位英格兰U19国脚时，教练的态度是“敌对的”。

麦瓜恩告诉iNews：“皮米恩塔一接手球队，我就立即感觉到了冲击。他是在比赛之前的周四成为主帅的，而我们在周六就有一场客场比赛要踢，但我竟然不在大名单之内，这有点让人震惊。从那以后，日子就不好过了。我从未再有过最初几个月的感觉。”

当加西亚·皮米恩塔使用麦瓜恩的时候，他经常被安排在右翼而不是中场。随着伊莱克斯·莫里巴在青年队的表现越来越让人印象深刻，俱乐部在首发方面也有了更多的选择，而发挥不佳的麦瓜恩自然也就被认为不够出色了。

当然，除了球场上的问题以外，麦瓜恩显然还有不少其他不足之处，比如说他对待足球的态度。他太过关注那些足球花边和享乐，而不是脚踏实地。与他的一些队友相比，麦瓜恩在巴塞罗那的收入还不错，因为他是俱乐部从阿森纳挖来的，但他的表现并没有与他的薪水相匹配。

麦瓜恩在2019年9月被租借去了荷兰的特尔塔斯，然后在2月份加盟了诺丁汉森林。

巴里的故事和麦瓜恩不同，他被认为是当今足坛最具潜力的年轻前锋之一，实际上，巴萨并不想将其放走。与他关系密切的人甚至认为这位效力于阿斯顿维拉的小将本赛季就能够上演英超首秀，不过新冠病毒疫情的爆发可能会改变这一切。

尽管巴黎圣日耳曼开出了一份320万英镑的报价，但巴里还是在离开西布朗时选择加盟了巴塞罗那，鉴于加泰罗尼豪门的历史和他们在足坛中的地位，这位英格兰小将的选择并不难理解，尽管他们开出的薪资远低于法国方面。

很多人都怀疑巴里是否有为巴萨踢球的天赋，但实际上，年仅16岁的他已经跳级到了U19，但这也意味着他无法得到自己想要的出场时间。现实也是如此，这位小将在巴萨U19极度缺乏上场时间，经常只能在比赛最后阶段上场踢几分钟。确实，他在有限的出场时间内打入了一些令人印象深刻的进球，看上去也很活跃，但如果一直缺乏登场时间的话，他将很难达到自己的极限。

巴塞罗那在7月份签下了巴里，让他在青年A队踢9号位置，但两个月后他们又从科尼拉签下了杰拉德·费尔南德斯，这位“新博扬”占据了球队的主力中锋位置，他的风格也更适合球队。不过与他相比，巴里也有着自己的优势，年龄更小，也拥有更快的速度、更大的潜力。

就像麦瓜恩一样，球队内部的变动限制了巴里在球队的出场时间。他是被当时的俱乐部总经理塞古拉引进的，但赛季开始时他就已经离开了俱乐部。

而在此之后，A队主帅维克多·瓦尔德斯也离开了球队，接替他的是弗兰克·阿蒂加。就像加西亚·皮米恩塔接管了B队一样，这一人员变更也影响了巴里上场的机会。

尽管这一次的转会算不上成功，但他依旧在等待国际足联许可以及在替补席上度过那些令人感到沮丧时光的时候，学到了很多东西。

一名与他关系密切的消息人士告诉够力足球，在西班牙的时光“帮助巴里实现了飞跃，也给了他很大的信心。”

而另一位消息人士也告诉够力足球，巴里得到了教练和队友的尊重，而这是麦瓜恩从未获得过的，他在那里的表现已经足够好了。

巴里是第一位住在拉马西亚的英国人，他很想证明自己，但却苦于没有机会。2020年1月，在加盟巴塞罗那6个月以后，他以大约300万欧元的价格回到英格兰，转会到了阿斯顿维拉。

加泰罗尼亚人很乐意留下他——他们也希望如此——但这位前锋渴望上场时间，因此他选择加盟了自己家人支持的阿斯顿维拉，而不是对他感兴趣的另一家英超豪门利物浦。

在度过了失败的巴萨时光后，路易·巴里在阿斯顿维拉U18、U23以及英格兰青年队中都有着出色的发挥，给人们留下了深刻的印象，他的进球也没有停止过。现在的巴里还很年轻，他要到六月份才会年满17周岁。

也许巴里将在不久后成为一名球星，但他的未来并不属于巴塞罗那。