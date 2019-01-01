梦想金球 马内：我跟“怪兽”梅西C罗还差得远

这位利物浦边锋被提名为金球奖30人候选名单中的一员，有消息称他将挑战金球奖。

萨迪奥·马内承认，他仍然远远落后于梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的“怪物”。

利物浦前锋已经与梅西和C·罗纳尔多一起被提名2019年金球奖30人候选名单，但他觉得自己离这两名球员一样优秀还有很长的路要走。除了皇家马德里的卢卡·莫德里奇在2018年获得该奖项外，自2008年以来，梅西和C·罗纳尔多垄断了这一奖项。这两人都曾五次获得过金球奖，马内认为他离达到他们的成功水平还有一段距离。

“这些球员（梅西和C·罗纳尔多）是怪物。我觉得我离他们还很远。就像我说过的，我会尽我所能去接近他们。”

这位利物浦边锋本赛季的表现备受赞誉，今年早些时候他还获得了梅西的国际足联年度最佳球员的首名投票。阿根廷人后来获得了这个奖项，但马内现在把注意力转向了他的“梦想”——即将公布的金球奖。

“老实说，就像我说的，这一直是我儿时的梦想。”马内说：“我被提名是因为我已经投入了很长时间的工作。这更像是一个梦想，而不是一种痴迷，我首先是为集体服务的。如果我能在这个集体中脱颖而出，那当然，金球奖一直是我的梦想。”马内补充道：“当梦想成真时，它总是与众不同。所有的塞内加尔人，我的朋友，我的家人，都会非常高兴，我也会非常高兴。我想就像我说过的，它一直是我动力的补充来源。埃托奥、德罗巴，他们是非洲的传奇人物，能够听到他们对我的评价，这总是很好。”

上赛季，利物浦10号与同样来自非洲的穆罕默德·萨拉赫和奥巴梅扬共同获得了英超金靴奖，而萨拉赫和马内已经在本赛季的所有比赛中各攻入8球。

在本赛季又一次令人震惊的开局之后，马内相信他能够继续为红军出力。

“我觉得我已经足够谦虚。我还是想成为顶尖的。我认为我有一种看待事物和生活的方式，让我周围的人都为我感到骄傲。我想是的，我这样感觉很好，其他人也一样。”