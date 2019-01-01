梦想的转会 阿扎尔期待皇马报价1亿引进自己

这位切尔西的头号巨星毫不动摇地想要完成他之前所说的梦想转会。

阿扎尔仍然希望皇马有能力在夏天完成一笔大金额的转会，因为他和切尔西的合同即将进入最后一年。

皇马自2016年底以来一直对签下阿扎尔非常感兴趣，但预计白衣军团将不得不支付超过£1亿英镑（1.3亿美元）的费用来完成交易。

伊斯科对于伯纳乌来说已经是可有可无的了，这就意味着这名西班牙国脚的潜在转会将在一定程度上降低签约比利时国家队球员阿扎尔所需的金额。

此外，皇马在前两个夏季转会窗口都表现出了克制，这使得他们的预算能够确保签下一名超级攻击手。

然而，西班牙首都俱乐部确实有一个对他们有利的因素，阿扎尔的合同将在今年夏天进入最后一年。不过，考虑到问题玩家的实力所在，这种影响力也只能到此为止。

目前还不确定皇马是否会向这名28岁的球员提出报价，他之前曾表示，如果转会不能实现，他将很乐意继续留在斯坦福桥。

在这种情况下，这位比利时队长很可能会在切尔西度过他的职业生涯，尽管他毫不掩饰自己想要加入欧洲冠军球队的愿望，他说这将是一个“梦想的转会”。

去年11月，坎特在切尔西签下了破纪录的新合同后，他的周薪高达29万英镑。而在与阿扎尔的代表会谈中提到的数字表明，如果他将继续留在蓝军，他将会获得一个更优厚的待遇。

曼城曾有过以俱乐部第一笔过亿签约引进阿扎尔的疯狂想法，但此举没有被任何一方视为可行。

阿扎尔最近的一句话上了头条，这么前锋告诉媒体:“我知道我要做什么。我已经做了一个决定。”

然而，这部纪录片是两周前拍摄的，他的决定似乎取决于皇马可能或不可能提出的报价。