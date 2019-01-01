梦想成真 马内：我永远喜欢小罗 希望能和他一样

马内的偶像是罗纳尔迪尼奥，来到诺坎普球场对他来说就是梦想成真。

这是一个梦想。在萨迪奥·马内长大的班巴里村，他想象着跑到诺坎普去模仿罗纳尔迪尼奥。巴西人拥有所有这些技巧和进球，对他来说就是一切，一个英雄和一个激励。

马内过去常常跑两英里到他当地的球场，试图模仿罗纳尔迪尼奥，希望有一天他能足够出色，为足球世界的一座大教堂增光添彩。

现在他来了——而且是在欧冠半决赛中。

周三晚上，这位刚刚入选PFA年度最佳阵容的塞内加尔人将成为利物浦攻击三叉戟中的一员。巴塞罗那主教练巴尔韦德称这支三叉戟“非同寻常”。他属于这个舞台。

当被问及罗纳尔迪尼奥的时候，马内显得有些局促不安，好像他觉得自己有点越界了。

罗纳尔迪尼奥赢得了所有可以赢得的东西；相比之下，马内没有奖杯来点缀他的职业生涯。然而，如果这位26岁的球员做了他的偶像过去经常做的事情，不要感到惊讶。在诺坎普的聚光灯下，罗纳尔迪尼奥在欧冠中大放光芒，而这正是马内将要做的。简单地说，他是利物浦在这个重要时刻的最佳人选。在过去两个赛季的欧冠淘汰赛中，马内在利物浦的每一轮比赛中都有进球，包括去年五月在基辅的决赛。他在2019年对利物浦的重要性是巨大的，他在门前表现出的冷酷无情与他在场外表现出的害羞是不一致的。

马内可能很难理解他在谈论罗纳尔迪尼奥，但没有什么能阻止他。

马内说道：“我真的很喜欢看他踢球，尤其是在诺坎普。我很想和他比赛。他现在不在对我们来说是一个优势！我仍然爱他。他永远是我的偶像。我喜欢他的技巧，他的笑容。也许当我不在球场上微笑时，人们会认为我生气了！我很想拥有他的笑容，但我们可不像！对于利物浦来说，让球员们帮助球队进球和互相助攻是非常重要的。这比金靴更重要。说实话，没有什么变化，这只是令人兴奋，希望我能再次为球队进球。能在这个球场踢球对我们来说太棒了，因为每个俱乐部都想在这里踢球。但这不是额外的压力。这是我们取得好成绩的动力。”

一个好的结果将会给利物浦一个进入第九次欧冠决赛的绝佳机会，也会给他们一个机会来驱散输给皇马的记忆。

然而，梅西、苏亚雷斯和一位老朋友挡在了前面。

马内谈到库蒂尼奥时说道：“他是一个优秀的球员，我有点嫉妒巴塞罗那能得到他。我很想见到他，但我们为他感到高兴。他真的很享受和队友们一起踢球，并且付出了一切。他还年轻，可以大有长进。我知道他可以；他工作很努力。希望明天(周三)我们比赛时他还躺在床上！这将是一个额外的动力，去付出一切，战胜世界上最好的球员。”