梦想成真 琼斯回顾成为利物浦最年轻队长的感受

这位19岁的利物浦人在周二足总杯第四轮重赛战胜什鲁斯伯里的比赛中成为了红军历史上最年轻的队长。

在成为利物浦历史上最年轻的队长后，柯蒂斯·琼斯感到“梦想成真”。

这位年轻的利物浦人还透露了他是如何从乔丹·亨德森和詹姆斯·米尔纳身上获得灵感的。

琼斯在周二足总杯第四轮重赛战胜什鲁斯伯里的比赛中戴上了队长袖标，打破了俱乐部自1900年以来的纪录。在他19岁105天的时候，他成为了继2016年的弗拉纳根之后首位本土出生的红军队长——这是他第8场职业比赛。

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他对记者说：“我从没想过这么早就有机会成为队长。”

“我的梦想终于实现了，从我还是个孩子的时候，我就一直梦想着这个梦想，我想现在学院里的每个小伙子都是如此。学院里的任何球员，甚至一线队的球员，现在都想在这些不可思议的球迷面前带领这支出色的球队。在这么年轻的时候就能做到这一点，这是一种巨大的荣誉，无论如何，这将伴随我的余生。”

琼斯后来透露，俱乐部队长亨德森也与他取得了联系，向他的年轻队友们提供了支持、建议和祝贺。

当被问及亨德森是否打过电话时，他说：“当然。球员们整整一周都在给我们发信息，祝我们好运，并逐个给我们发短信，告诉我们在比赛中需要做些什么，以及如何给球队留下好印象，如何帮助球队。”

“他们所说的东西将有利于个人未来的发展。”

在谈到自己的队长演讲时，琼斯补充道：“不管我是不是队长，我总是要在大伙周围，因为他们每天都看着我，看到我和成年队球员在一起，所以我在他们周围是正确的。”

“其他队员在训练中都做得很好，米尔纳在那里做了演讲，所以孩子们都很有信心，他们去了那里，做了年轻球员应该做的事情。无法用语言来解释这些孩子们有多棒。”

对于周二的大部分队员来说，他们将在柯克比的青训营继续艰苦的训练，克里奇利的U23队员也会参加。

但琼斯却不是这样，他作为一名一线队球员，在对什鲁斯伯里的比赛后就开始了他的赛季中期休息。现在他已经在主教练的计划内了，他希望在克洛普的球队从现在到赛季结束的这段时间里夺得英超联赛、欧洲冠军联赛和足总杯三冠王的过程中发挥自己的作用。

“我很享受每一次机会，不管是在U19欧冠，还是在U23的克里奇利麾下或是在一队的尤尔根（克洛普）麾下。”他说：“我走出去，试着享受自我，展示我的能力。”

“我认为，对于任何一个年轻球员来说，来到这样一支拥有世界上最优秀球员的球队——我们有一支充满了令人难以置信的人物和球员的球队，他们都有令人难以置信的天赋——所以你必须自信地走出去，站起来，展示你的能力，这是我每场比赛都努力做的，就像每个人说的那样。”

他补充道：“我认为对于任何一个在外面寻找机会的球员来说，他们可能会说利物浦是一支很难进入的球队，就他们每个位置的球员来说，他们有一个世界级的首发阵容。但是每个人都看到老大在那里为年轻人服务，并且相信他们，这就是为什么他给我们这个机会。”

“一路上他给了我其他的机会，我相信其他的男孩会适时得到他们的机会。”