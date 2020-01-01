梦想成真 布莱斯维特：很兴奋能称梅西为我的队友

这名丹麦前锋渴望在诺坎普有良好的开局，并证明俱乐部从莱加内斯引进他是正确的。

马丁·布莱斯维特在加盟巴塞罗那后表达了自己的兴奋之情，他承认自己迫不及待地想要与六次金球奖得主莱昂内尔·梅西合作，同时他也概述了自己将为球队带来什么样的品质。

在巴萨满足莱加内斯1800万欧元的价格后，这名前锋在周四转会到了诺坎普。

由于苏亚雷斯和登贝莱的长期伤病，巴塞罗那已经获得了签下一名前锋的特权。

其他球队

布莱斯维特本赛季代表莱加内斯出场24次，攻入6球。这位28岁的球员认为自己是足球的学生，他的特点将使他成为主教练塞蒂恩的有用之人。

“我很兴奋。这是儿时的梦想成真。”他告诉巴萨电视台：“每个踢足球的人都梦想在巴塞罗那踢球。我来了，我真的很兴奋要赢得冠军。”

“这是一家压力很大、期望很高的俱乐部，我来这里是为了尽可能赢得一切。”

“我是一个技术球员，我的身体非常强壮，速度很快。我认为我最好的特点是我的智慧。我的动作非常聪明。我研究这项运动。我称自己是一名足球学生。我每天都在努力提高我的足球水平。”

“我认为，我们在这里踢球的方式，我的跑动会对球队有很大帮助。当然，我是一个射手，所以我来这里是为了进球。”

布莱斯维特期待有机会称梅西为自己的队友，并称赞这位巴萨队长是历史上最出色的球员。

“他可能是有史以来最好的球员，所以能和他一起踢球，能说我和他一起踢球，我真的很兴奋。”丹麦国脚说。