梦想成真 奥多伊从蓝军球迷到效仿德罗巴阿扎尔

这位天才少年代表着他成长过程中所支持的俱乐部，并追随斯坦福桥一些标志性人物的脚步。

卡勒姆·哈德森-奥多伊在切尔西设定了很高的目标，这位年轻的边锋希望能够“效仿”德罗巴和阿扎尔的成就。

这名19岁的球员从2007年起就是斯坦福桥的一员，在年轻的时候就与蓝军联系在一起，作为一名支持者，现在有机会代表他们儿时的俱乐部，实现了自己的梦想。

其他球队

哈德逊-奥多伊决心充分利用他的机会，并追随一些杰出人士的脚步。

他告诉蓝军官方比赛日节目：“自从我加入以来，我就是切尔西的球迷，相信我，当你为你支持的俱乐部踢球时，那是一种很重要的感觉。”

“你简直不敢相信。这些年来，我一直坐在看台上，看着德罗巴、阿扎尔和威廉等球员，因为他们的位置和我一样，我想尝试着模仿他们。”

“所以，当我第一次有机会在球场上和阿扎尔一起踢球时，那种感觉太棒了。”

当哈德森-奥多伊取得他的重要突破时，阿扎尔仍然是切尔西阵容中的一员，他第一次代表蓝军出战是在2018年1月对阵纽卡斯尔的足总杯比赛。

从那以后，他必须保持耐心去争取正常的比赛时间，而当毛里齐奥·萨里在西伦敦执教时，一开始就忽视了他。

这引发了转会加入其他球队的传言，但是哈德森-奥多伊赢得了一位意大利教练的青睐，并为他争取到了一份新合同。

伤病问题使他无法在本赛季发挥出应有的作用，但是现在已经有超过50场比赛是由这名拥有三次英格兰国家队出场机会的高水平前锋完成的。

人们对他的未来寄予厚望，但他要赶上德罗巴和阿扎尔还有很长一段路要走。

德罗巴在两次为蓝军效力期间打进164个进球，赢得了四个英超联赛冠军和一个欧洲冠军冠军；而阿扎尔在俱乐部出场352次，贡献了110个进球和无数次助攻，赢得了两个联赛冠军，两次欧联杯冠军和PFA年度最佳球员奖。