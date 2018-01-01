梦想去大巴黎？德容：我怎么不知道？

虽然与大巴黎和巴萨的绯闻频传，但德容表示，自己还没有想好要去哪里。

尽管已经被转会欧洲豪门的绯闻缠身，但阿贾克斯新星德容表示，自己还没确定到底要去哪里。

今年21岁的德容在欧冠小组赛中帮助阿贾克斯3-3逼平拜仁，而据周三的报道，南大王也对他有招揽之意。不过，根据合同，这位荷兰国脚要在阿姆斯特丹效力到2022年，而他本人也表示，自己还没有做好未来去哪里的决定。当被问到是否已经同意转会到大巴黎时，德容告诉Voetbalzone：“不，我真的还没做好决定。”

在欧冠E组的比赛中，阿贾克斯在主场和拜仁展开了激烈的比赛，最终握手言和。双方你来我往，塔利亚菲科和塔迪奇的进球化解莱万多夫斯基和科曼为客队带来的优势，而最后，两队在场上也都只剩下10人。德容用了“疯狂”一词来形容这场比赛：“上半场我们表现的不太好，因为阵型不同，我们稍有些松散。下半场我们采取了不同的策略，踢得比之前好多了。直到第95分钟扳平比分时，我们达到了新的高度。”

“我们觉得自己本来可以获胜的，但然后挨了红牌。对方开始了频繁轰炸，因为他们多一个人，然后他们也吃了红牌，之后局面再度打开了。”

“在结束哨声之前，整个比赛都很疯狂。”

此战过后，阿贾克斯次居于拜仁，以小组第二的身份进入了16强。