梦想与忠义只能选一个 阿扎尔还要纠结到什么时候

在对皇马的向往和对切尔西的忠诚之间，埃登·阿扎尔陷入了纠结。

尽管阿扎尔对皇家马德里的向往已是人尽皆知，但比利时人也深知他必须对切尔西忠诚，至少在明年六月30号之前要这样。

伯纳乌球场当然会很欢迎阿扎尔在即将到来的冬季转会窗大驾光临，但蓝军并不想在赛季中期便失去他。

阿扎尔一直梦想为皇马效力。他与切尔西的合同还有18个月才到期。尽管他热切期待前往西班牙首都，但他也不想不体面地离开这家给他带来了一切的俱乐部。

他对皇马的向往可以追溯到他的偶像齐达内还在皇马执教的时候，当时皇马已经流露出了要签下他的兴趣。

他知道并不是每个人都有机会为这家俱乐部效力，也知道哪些地方是留给最优秀的人的，所以夏天没能加盟皇马让他很受伤。

阿扎尔对于现在的切尔西而言已经不仅仅是一名球员了，他和阿兹皮利奎塔在蓝军更衣室里有着重要的话语权。

球迷们崇拜他，球队高层在等待他，他的队友需要他，但他们也都知道阿扎尔一直在等待效力皇马的机会，那才是阿扎尔的真爱。

显然阿扎尔永远不会为了一己私利而与站在切尔西的对立面。永远不会。

他希望找到一个皆大欢喜的解决方案，但问题是他什么时候才找到。况且他也知道皇马不会永远等着他。