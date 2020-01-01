梦幻足球英雄库鲁舍夫斯基是尤文的梦幻签约

这名19岁的瑞典人已经在意甲掀起了一场风暴，为自己赢得了转会加盟都灵球队的机会，并让那些在梦幻足球的玩家们增加了许多积分。

对足球运动员来说，名声的典型标志是金钱、汽车和女人。但对于库鲁舍夫斯基来说，现实有些不同。

“不幸的是，在Instagram上给我写信的梦话足球的玩家比女人还多！”

他也没有撒谎，库鲁舍夫斯基有时一天会收到多达200条表示感谢的短信，当然，这并不奇怪。

在意大利的梦幻足球排行榜上，几乎所有排名靠前的玩家都把他们的成功归功于19岁的瑞典人库鲁舍夫斯基。

库卢塞夫斯基被认为是亚特兰大在2019- 2020赛季里的多余球员，去年夏天他被租借到帕尔马，赛季开始时他在塔迪尼的出场排名落后于扬·卡拉莫。

仅仅6个月后，尤文图斯就以3500万欧元(3000万英镑/ 3900万美元)和外加900万欧元(770万英镑/ 1010万美元)的潜在附加金签下了这位多才多艺的攻击型中场，尽管他将继续被租借到帕尔马直到赛季结束。

这显然是对一名在意大利顶级联赛中只打了22场比赛的球员的一次重大赌博，但斑马军团从未怀疑过库鲁舍夫基的潜力。

由于一直对他在亚特兰大,青年队伍中的表现印象深刻，尤文的足球总监法比奥曾试图在他加盟帕尔马之前，代表尤文的U23梯队签下他，但球员和他的顾问认为他会最好花一些时间在一家能保证其一线队出场时间的俱乐部里。

当尤文再次召唤库鲁舍夫斯基的时候，尽管他一开始似乎准备加盟国际米兰，但他并没有拒绝尤文。

然而，人们担心他是否会在圣西罗的孔蒂喜欢的3-5-2阵型中表现出色。

因此，当尤文加入竞争时，库鲁舍夫斯基抓住了加入一支由毛里齐奥·萨里执教的球队的机会。他倾向于4-3-3阵型——同样的阵型在帕尔马被罗伯特·德阿维萨使用过——即使这个赛季斑马军团的老板已经接受了4-3-1-2阵型来适应复苏的保罗·迪巴拉。

库鲁舍夫斯基当然有能力在这两种阵型中脱颖而出，因为他三前锋的右路表现非常出色，但显然他拥有作为现代组织核心所必需的视野和眼光。

德阿维萨本赛季已经注意到，从防守的角度来看，斯德哥尔摩人仍然太弱了，不能踢中场。

作为一个禁区对禁区的角色所需要的纪律应该及时提现，但是这是一个只喜欢进攻，跑向防守的球员——对于一个研究凯文·德布劳内动作，并且在他成长的墙上贴着罗纳尔迪尼奥和伊顿·阿扎尔的海报的人来说，这并不奇怪。

虽然库鲁舍夫斯基明显不如那些超级明星那么有天赋，但他是一个强壮、速度快的运动员，擅长利用肩膀扛过对手。事实上，他本赛季在意甲的过人次数排名并列第五，有35次。

当然，除了以上数据之外还有最后的进球，库鲁舍夫斯基在19场比赛中打入4球，7次助攻。

现在的挑战，当然，将是在已经被放到聚光灯的下个赛季里在那些令人印象深刻的数字的基础上有所增加。

毕竟，我们谈论的是一个迷信的青少年，他总是在球场上嚼口香糖，然后根据他第一次传球的成功与否来决定是把口香糖吐出来，还是在整场比赛中都把口香糖留着。

然而，库鲁舍夫斯基也有在都灵取得成功的钢铁般的决心，他相信他的父母在他的迅速崛起中起到了关键作用，他表现出了谦逊和雄心的正确结合，将在都灵茁壮成长。

“我知道当我开始想太多的时候，我就会踢得很差。所以，我试着像我小时候在瑞典时那样，在那里我只想着乐在其中。”他告诉DAZN。“当我开心的时候，我很厉害。”

库鲁舍夫斯基已经代表瑞典队成年国家队出场，他现在肯定很开心，因为在一系列意甲联赛的精彩表现后，他将在夏季转会到了都灵。

他坚称，像姆巴佩这样的年轻人现在对他来说完全是另一个层面，但他仍然觉得自己是“改变足球的一代：尊重但无所畏惧”的一部分，他在11月接受采访的时候说道，“现在，大门已经为我们打开了。”

库鲁舍夫斯基正在经历这一切。

他的生活将再次改变。他将不再是梦幻足球中一笔价格低廉的交易，这是肯定的。

不过，虽然下赛季他的身价可能会很高，但这应该是值得的。

尤文图斯已经对此深信不疑。