梅诺蒂：克鲁伊夫瓜迪奥拉也救不了阿根廷足球！

前阿根廷足协主席对于目前的阿根廷足球显然失望至极，他甚至声称即使请来世界上最好的主帅也无济于事。

从去年的世界杯小组出局到如今的美洲杯小组垫底，阿根廷国家队在过去12个月经历了持续的混乱。

桑保利和助教斯卡洛尼在任命新帅前仍就勉力支撑着摇摇欲坠的潘帕斯雄鹰。这样尴尬的局面也让阿根廷足坛名宿梅诺蒂感到无比失望。

这位曾经带领阿根廷问鼎1978年世界杯冠军的名帅告诉Diario Popular：“现在，无论是克鲁伊夫还是瓜迪奥拉都无法扭转阿根廷国家队的历史。”

“这反映出了阿根廷正在经历着前所未有的复杂局面。斯卡洛尼，当然，他必须被好好评估，因为我们每个人每天都在被评估。”

“最基本的一点就是要看整体的进步，要完整地来看。如果我们没有做到，而仅只截取其中的一部分，那我们就错了。”

“这次选人没有预演过，就是来了就踢，这样的风险当然高，没有海外工作计划，没有所有人，特别是俱乐部都尊重的日程表。这次选人（带来的问题）将无法弥补。”

可见除了对于足协的不满，阿根廷超级联赛的各家豪门也让梅诺蒂十分恼火。

他继续说道：“本来应该有意识地去组织阵容选拔，训练，团结一心，在阿根廷有团队形式的训练。”

“但（俱乐部）的负责人们不予配合，因为不同的利益取向，这将大大削弱所有球员以及教练（的作用）。”