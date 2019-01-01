梅西：金球奖是美丽的认可 这源自集体成功

在谈到队友时，这位阿根廷球星承认，个人奖项是一种特殊的荣誉。

巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西谈到了金球奖的重要性，但他表示，即使是个人奖项也要归结为球队的成功。

32岁的梅西曾五次获得该奖项，分别于2009年、2010年、2011年、2012年和2015年获得该奖。

“这是一个美丽的认可，也许最特别的是第一次。”他告诉Otro：“这是来自集体的东西。如果没有取得我们必须取得的所有集体成功，我就不可能获得这些个人奖项。”

梅西将再次成为今年金球奖的热门人选之一，他在巴塞罗那度过了美好的2019年。

这位阿根廷人在2018-19赛季代表巴塞罗那的所有比赛中都取得了51粒进球，这是一个令人瞩目的成绩。虽然巴塞罗那在欧冠和国王杯的比赛中都未能取得最终胜利，但却获得了西甲冠军。

当他追逐第六个金球奖时，梅西深情地回顾了他的第二个奖杯。

梅西表示，2010年金球奖是他最喜欢的奖项之一，他和队友伊涅斯塔和哈维让巴塞罗那大获全胜。

他说：“三个金球奖提名者的合影对我们来说很特别，因为我们之间的友谊。在同一个俱乐部待了这么久，三个人在整个职业生涯中都过着几乎一样的生活，对俱乐部来说也很特别。因为它的意义和背后的故事，这令人印象深刻。”