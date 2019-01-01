梅西：退役时间正在接近 巴萨无需担心我会离开

阿根廷人已经获得了他非凡职业生涯中的第六个金球奖，他希望在挂靴之前还有“更多的岁月”。

梅西在第六次获得金球奖后承认“退休在即”，但阿根廷人希望能在巅峰岁月里“再多呆几年”，并表示巴塞罗那对他的未来没什么可担心的。

这对那些在诺坎普的人来说是一种安慰，因为已经有消息称这位历史上最伟大的球员在他目前的合同中有一个退出条款。

目前还没有迹象表明这一条款会被激活，梅西仍然是西甲卫冕冠军的护身符。

他的努力让他再次被认为是这个星球上最优秀的球员，32岁的他现在比永远的对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多多了一个金球奖，而且没有任何迹象表明他的脚步会放慢。

然而，梅西意识到，他离自己职业生涯的终点比起点更近了。他承认，总有一天，他将被迫挂靴，为现代足球的一个标志性时代画上句号。

在巴黎举行的众星云集的金球奖颁奖典礼上，他告诉记者:“我知道自己有多大年纪了。我很享受这些时刻，因为我知道退休即将来临。时间过得真快。”

梅西很快又做出了回应，重申自己近期内没有离开足球的打算。

他补充道:“我希望，如果上帝允许的话，我还能再打很多年。”

“我现在32岁，赛季结束时也将33岁，所以，就像我说的，一切都取决于我的身体状况。”

“现在我的身体和个人感觉都比以往任何时候都好，我希望我能踢得更久一些。”

巴塞罗那将非常渴望看到一个在733场比赛中打进614球的球员继续为俱乐部效力几个赛季，梅西也试图平息人们对他的合同和允许他在赛季结束后离开加泰罗尼亚的条款的担忧。

当被问及这种情况时，他说:“巴萨了解我，知道这些问题都不存在。”

“(我的承诺)超越了合同。我对这个俱乐部的感情比任何签在纸上的签名都有价值，所以没有问题。”