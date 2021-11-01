梅西：退役后相当一名技术秘书 希望能回巴萨俱乐部工作

这位阿根廷偶像希望在不久后能回到诺坎普任职，尽管他最近刚刚离开去了巴黎圣日耳曼

梅西表示，退役后他想担任技术秘书一职，并希望最终回到巴塞罗那工作。

这位阿根廷球星在巴萨效力了21年，在那里他确立了自己历史上最优秀球员之一的地位。

然而，这位34岁的球员在今夏被迫离开了俱乐部，因为俱乐部无法为他提供一份新的合同。

这位现在效力于巴黎圣日耳曼的前锋已经开始为自己挂靴后的人生做计划，他仍然想在未来某个时候回到诺坎普。

在接受《每日体育报》采访时，当被问及未来是否会回到巴萨时，梅西说：“是的。我总是说我愿意帮助俱乐部。”

“我希望将来能成为一名技术秘书，我不知道会不会是在巴塞罗那，或者是在其他地方。

“如果有可能，我想再次尽我所能为俱乐部做出贡献，因为这是我爱的俱乐部，我希望它能继续健康发展下去，继续成长，继续成为世界上最好的俱乐部之一。”

梅西在今年8月与巴黎签约2年，但合同中含有续约一年条款。梅西并没有表明巴黎会不会是自己职业生涯的最后一站，因为他经常表示自己想回到母队纽维尔老男孩退役。

自从今年来到巴黎圣日耳曼以来，梅西已经代表球队出场8次，并打进3球。

他的3个进球都是在欧冠比赛中打进的，在2-0战胜曼城的比赛中打入一球，在巴黎3-2击败莱比锡的比赛中打入两球。

上周，在巴黎圣日耳曼2-1击败里尔的比赛中，梅西只出场了45分钟。