梅西走了巴萨怎么办 名宿：参看少了C罗的皇马

前巴萨球员警告俱乐部要从C罗离开伯纳乌后发生的事情中吸取教训。

据前红蓝军团球员克鲁伊夫称，C罗离开皇马后的状态，是对巴塞罗那的一个“警告——当相同的事情发生在梅西和他们之间。

33岁的C罗在今年7月以1亿欧元的身价，在效力西甲巨头皇马九个赛季后，突然转会去了尤文图斯。

起初，皇马在C罗缺阵的问题上举步维艰，与联赛领头羊和联赛劲敌巴萨相差8分——尽管他们还有一场比赛没有完成。

梅西与巴萨的合同到2021年，但俱乐部前中场克鲁伊夫敦促他们从皇马的错误中吸取教训。

“马德里发生的事情对巴萨来说是一个警告。”重庆力帆教练告诉记者说。

“马德里的球员仍然很棒，但在足球比赛中，你需要那个即使输了0:2你也认为能赢回来的球员。梅西就是这样的球员。”

“这不仅仅是足球……这是一种信念。”

梅西本赛季又有了一个辉煌的开局，在20场各项赛事中就攻入了21球。

前荷兰国脚克鲁伊夫表示，C罗，就像巴萨的梅西一样，曾把皇马团结在一起。

“你分析马德里，你会发现C罗就是那个撑着伞的人。”他说。

“下雨的时候，没有人会淋湿。现在，伞没有了。”

C罗已经攻入12球，并在新俱乐部尤文图斯完成了7次助攻，目前斑马军团在意甲联赛中领先那不勒斯8分。

这位老妇人也获得了欧冠淘汰赛的资格，并将在16强中对阵马竞。