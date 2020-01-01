梅西：西甲进球纪录很特别 这是我的最佳纪录之一

阿根廷人感到很荣幸，因为他的名字被载入了西甲的史册。

巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西表示，成为西甲历史上进球最多的球员是他认为“特别的”纪录，也是他最好的纪录之一。

这名32岁的球员在西班牙甲级联赛中出场466次，进球432个，创造了令人震惊的纪录。

排在梅西之后是他的老对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他在皇家马德里的9年里打进了311球西甲进球。

除了总进球的纪录，这名巴萨前锋还六次夺得西甲最佳射手，与毕尔巴鄂竞技传奇人物特尔莫·萨拉齐平。

虽然梅西的纪录很多，但他强调成为西甲历史上进球最多的球员是他特别珍视的。

“我认为西甲的进球纪录非常重要，意义重大。”梅西告诉DAZN：“在这个世界上最好的联赛上，有很多出色的球员，作为历史上的最佳射手，考虑到西班牙联赛的水平，这是很特别的。”

“我认为这是我创造的最好的纪录之一。我在西甲踢了很多年了。”

“我不知道是否有其他前锋像我一样坚持了这么久，但这帮助我进了很多球——对我来说，进入西甲历史是一种荣誉。”

梅西在本赛季继续扩大他的进球纪录，阿根廷人在他为巴塞罗那出场的14场西甲比赛中攻入13球。

在巴塞罗那解雇巴尔韦德后，梅西必须在另一名主教练的带领下找到得分的方法，球队新主帅塞蒂恩承认，他不完全确定如何处理这样一个球员。

“我还没有完全意识到训练世界上最好的球员意味着什么。”他说：“一件事是钦佩，另一件事是每个人都必须各司其职。”