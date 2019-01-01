梅西：西甲球队越来越均衡 联赛比以前更复杂

这位巴塞罗那球星承认，西班牙顶级球队和其他球队之间的差距近年来已经明显缩小。

莱昂内尔·梅西认为，过去十年里，巴塞罗那、皇家马德里和西甲其他球队之间的差距已经大大缩小，这让联赛变得更加复杂。

巴塞罗那以34分排在榜首，以净胜球优势领先同分的皇家马德里，塞维利亚落后3分排在第三。

然而，以27分排在第四的皇家社会与第九的格拉纳达之间仅差3分。

巴塞罗那在本赛季的15场比赛中输了3场，平了1场，而皇家马德里则是平了4场，输了1场。

梅西认为，这些喜忧参半的结果表明，联赛中各个球队的实力都有所提高。

“一切都变得越来越平衡，”这位阿根廷前锋周三在阿迪达斯的媒体活动上表示：“他们已经冒起了好几年了，我们注意到现在有了更多的平衡，任何一支球队都能击败任何一支球队，而作客的时候，对手越来越难打了。”

“这些球队在主场变得更加强大，因为他们知道，为了实现自己的目标，他们必须在主场取得好成绩。这让一切变得更加平等和复杂。”

梅西将在12月18日与皇马进行本赛季的第一次国家德比，毫无疑问，这场比赛将再次成为冠军争夺战的关键。

“我期待一个非常强大的皇马。”梅西补充道：“他们在过去的几场比赛、西甲联赛和欧冠联赛中都证明了这一点。巴萨对皇家马德里和皇家马德里对巴萨总是特别的比赛。不管球队怎样到达比赛，尽管我们都在一个好时机进入比赛。”