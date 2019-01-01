梅西缺席西甲首轮 巴尔韦德：绝不冒险

巴萨队长错过了巴萨的美国之行，也错过了上周对阵那不勒斯的两场友谊赛。

莱昂内尔·梅西将缺席周五巴塞罗那对毕尔巴鄂竞技的西甲首场比赛，此前主教练巴尔韦德宣布他不会与这位明星前锋有任何风险。

周三，阿根廷人与队友分开训练，继续从上周训练中小腿受伤的伤病中恢复。

梅西参加美洲杯意味着他要到8月初才能恢复训练，但他的季前准备很快就被打乱了。

巴萨队长错过了巴萨的美国巡回赛和上周对那不勒斯的两场友谊赛，俱乐部已经确认他不在周五的比赛阵容中。

在早些时候的新闻发布会上，巴尔韦德宣称他不准备拿着他的王牌去冒险，因为球队已经开始为五月份赢得的西甲冠军做准备了。

巴尔韦德说他们会等到训练后再做决定，但是他说梅西不太可能在那个时候出场。

“我们不会拿任何球员冒险，更不用说梅西了，”巴萨主教练说：“我们将会看到他是如何到达训练场的，但是他还没有为球队上阵。个人恢复和比赛不一样，他的恢复过程很好，但我们必须等到训练阶段。”

在回答关于他踢球风格的问题时，巴尔韦德指出了他的总体成绩和国内联赛的奖杯，以表明在他的领导下，巴萨做的更多的是对的而不是错的。

巴尔韦德说:“每个人都有这个目标，我们希望做到最好。在大型比赛中，你想要提高自己的水平，但你总是想着踢得更好。问题是如何做到这一点。你想让我看起来像乔治·克鲁尼吗?这是困难的。最漂亮的足球也很难，但我们努力成为最好的球队与最好的足球，我们正在稳步提高。上个赛季我们有一些出色的比赛，有些不太好，但如果我回顾过去两年，我们已经输掉了四场联赛，我想，大部分时候我们已经赢得了冠军，所以我认为我们做的很多事情都是对的。”