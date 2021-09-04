梅西离队的伤口可能永远不会愈合 但拉波尔塔的铁腕让巴萨自救

巴萨球迷还在为失去一位传奇人物而感到震惊，但俱乐部现在终于开始控制他们的财务状况了

巴塞罗那在今年夏天撕开了绷带。如果说去年他们把苏亚雷斯、拉基蒂奇和比达尔送走只是紧张地撕扯绷带边缘，那么今年送走梅西等人的行为尽管很痛苦，但他们还是咬紧牙关完成了这项工作。

一个明显的伤疤仍然存在，这是一个可能永远不会完全消失的伤疤：梅西以自由转会的方式痛苦地离开了巴萨，加盟巴黎圣日耳曼。

然而，随着格里兹曼跟随阿根廷人的脚步离开诺坎普，加上俱乐部拒绝莫里巴的工资要求，同时卖掉一些边缘球员，巴塞罗那可以开始让他们的财务状况恢复。

梅西离队带来的痛苦将持续数月，而且已经被无休止地讨论过了，但在很多方面，格里兹曼也走了类似的路线。阿根廷人无疑是巴塞罗那有史以来最好的球员，而法国人则是价值1.2亿欧元的失败水货。

格里兹曼无法为自己糟糕的状态找到任何借口，巴萨想让他走人，但因为他3000万欧元的年薪，为他找到一个新东家太难了。他们本想与马德里竞技交换萨乌尔，但这笔交易最终失败了。

然而，切尔西以租借的方式签下了萨乌尔，并在此过程中为马竞减少1000万欧元年薪的支出，这让格里兹曼在万达大都会球场有了一席之地，而巴塞罗那则在最后期限的最后几秒钟设法达成了协议。

巴萨可能会在足球成绩方面付出代价。失去格里兹曼在体育上可能不是一个沉重的打击，因为他在巴萨的贡献有限，但他们把格里兹曼外租到马竞等于补强了直接的竞争对手。

这曾发生在苏亚雷斯身上，他上赛季帮助马竞获得了西甲冠军，回到小池塘里，格里兹曼可能会摆脱诺坎普给他带来的压力。

即便如此，考虑到巴塞罗那的财政状况——超过10亿欧元的债务——也很难将其定性为一个糟糕的决定。巴塞罗那将获得1000万欧元的租借费，外加以后的4000万欧元买断费。

真正的错误发生在2019年，当时巴萨签下了格里兹曼，而就在一年前，格里兹曼在自己拍摄的纪录片《决定》中羞辱地冷落了巴萨。

莫里巴的离队让人难以接受，因为他离队的原因完全不同。这位18岁的球员是世界足坛最有前途的年轻中场之一。

他是主教练科曼喜欢的球员，他本有可能在巴塞罗那效力十多年，但现在却在德甲莱比锡队开始了新的征程。

莫里巴技术非常出色，也是一名优秀的运动员，他展现出了保利尼奥等近年来巴萨看重的球员的力量和体格，但同时他也结合了拉玛西亚球员的技术。

巴塞罗那在2019年证明了他们对莫里巴的重视，让他成为俱乐部历史上收入最高的年轻球员，年薪超过100万欧元。

然而，他的经纪人想要涨薪三倍，尽管在这一个孤立的案例中，考虑到他最近在科曼计划中的重要性，这次加薪是合理的，但巴萨主席拉波尔塔拒绝了他们的要求。

巴塞罗那的强硬立场让莫里巴面临最后通牒的威胁，他的合同还有一年就到期了，要么按照俱乐部给的条件续约，要么今夏离开，否则就要在看台上呆上一年。

最后一种选择将严重地影响他的成长，因此，由于双方关系裂痕太大而无法修复，莫里巴不可避免地离开了巴萨，最终以1600万欧元的价格加盟莱比锡。

在未来的几年里，这个夏天的决定可能会伤害到巴塞罗那。然而，这也给未来的拉玛西亚毕业生上了一课——俱乐部不会被雇佣军勒索。

这不仅是为了在这个夏天挽救俱乐部的财务状况，也是为了让巴萨未来的财务状况更加健康。

拉波尔塔更喜欢扮演好警察的角色，他不得不走出自己的舒适区，纠正巴托梅乌时代的错误。

他还对埃莫森做出了一个严苛但有利可图的决定。巴塞罗那在今年夏天引进了这名球员，但很快就将他转手卖到热刺，收入约为900万欧元，这是在向皇家贝蒂斯支付了他们的分成之后的收入，这名球员今夏实际上是被两家西班牙球队卖了两次。

埃莫森的梦想是为巴塞罗那效力，尽管他确实出场了几次，但他的生涯却被拉波尔塔的交易打断了。

他告诉《马卡报》：“我想来这里，感受一下在巴塞罗那踢球的感觉，这是我的梦想。这件事的发生方式让我很受伤。他们本可以做得不一样的。有更好的解决办法。”

“当我刚来的时候，我很确定巴塞罗那不想卖我，但看到发生的一切，我很清楚，当他们签下我的时候，他们已经有卖我的想法了。”

从很多方面来说，这都是一个残酷的转会窗口，但拉波尔塔一直在缝合伤口，以阻止巴塞罗那的财政不断失血。

周四，皮亚尼奇被租借给贝西克塔斯，这是另一个不在科曼计划之中，但薪水却很高的球员。

巴塞罗那还希望出售或租借乌姆蒂蒂和替补门将内托，但他们确实设法卖掉了菲尔波、托迪博和阿莱尼亚，并吧特林康外租到了狼队。

俱乐部还说服了皮克、阿尔巴和布斯克茨接受降薪，并推迟支付部分薪酬。据RAC1电台报道，现在俱乐部的工资已经降至收入的85%。今年夏初，这一比例为110%。

今夏加盟的孟菲斯-德佩、塞尔吉奥-阿圭罗和埃里克-加西亚都接受了比其他球队更低的薪水，而且他们都是在合同到期后免费加盟的。

巴塞罗那还租借了德米尔，奥地利人似乎已经可以在本赛季的一线队中扮演一个角色，他的非强制买断费为1000万欧元。

尽管梅西、格里兹曼和莫里巴因为三个不同的原因的离开让人痛苦，而其他一些人，比如埃莫森，都是附带伤害，但拉波尔塔已经监督了巴塞罗那的必要改革。

这将是一条漫长的复苏之路，但俱乐部至少已经开始自我治愈。