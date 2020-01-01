梅西离开巴萨并非不可能 甚至可能和C罗搭档

阿瑞多·布拉伊达并不认为球队的当家球星会很快离开加泰罗尼亚，但他承认在某个阶段可能会发生一个惊人的转变。

前巴萨俱乐部主管阿里多·布拉伊达承认，梅西离开巴萨“并非不可能”，这位善变的阿根廷人可能会与永远的对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多组成同一支球队。

关于六次金球奖得主的离开巴萨的言论又再次出现，与瓜迪奥拉在曼城重聚的可能性也已经不是第一次被讨论，一些人认为梅西对在诺坎普的生活越来越失望。

其他球队

目前还没有迹象表明他想要转会，但是他现在的合同中有这项条款是可以在任何一个赛季结束后触发的。

巴萨曾希望与他们的队长达成新的协议，并消除关于他未来的任何不确定性，但目前双方还没有达成任何协议。

布拉伊达承认，在他32岁的时候，接受新挑战的大门已经打开，但是他并不期望球队发生改变。

“梅西是一名非凡的球员，他在巴塞罗那踢得很好。”布拉伊达在接受采访时表示。

“他从13岁起就住在那里，和家人在一起。”

“他很难离开，但也不是不可能。”

如果梅西可以上场，世界上很少有俱乐部有财力能为他提供转会所需的资金。

然而，有人建议他有一天可以前往美国职业足球大联盟，并与一个雄心勃勃的项目联系起来，比如由大卫·贝克汉姆在国际迈阿密的那个项目。

罗纳尔多，目前是尤文图斯在意甲的明星，也时不时的被传可能前往美职联踢球。

这可能是一支在美国本土或其他地方新组建的梦之队，布拉伊达承认两个现代偶像可以在同一个首发阵容中很好地配合。

他补充道:“他们是两名如此优秀的球员，只要有好的表现，他们就能配合出色。”

“他们可以一起踢球。”

迄今为止，梅西和罗纳尔多各自职业生涯的绝大多数时间都在互相竞争，而不是协同工作。

十多年来，他们在世界范围内的足球比赛中争夺个人荣誉的战斗一直让观众激动不已，两人共获得11个金球，创造了无数记录。