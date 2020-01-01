梅西：疫情将让足球和以前不同 失去亲人最无法接受

这位多次获得金球奖的获奖者谈到了因新型冠状病毒病失去亲人的“沮丧”，并认为其对足球的影响将持续数年。

在经历了新新型冠状病毒疫情之后，莱昂内尔·梅西认为足球“就像生活，再也不会一样了”，这位巴塞罗那超级巨星目前已经准备好重返赛场，西甲联赛即将正式重启。

新型冠状病毒已经在世界各地造成了数十万人死亡，并导致大部分国家禁止民众进行大规模集会，在此期间，足球等流行运动也不得不暂时进入停摆状态。

不过在接下来的几周，欧洲主流联赛开始恢复正常，重新开始，继续自己的2019- 2020赛季。

其他球队

西甲联赛将于6月11日重新开始，梅西所在的巴萨希望保持领先皇马两分的优势。

然而,梅西已经承认由于新型冠状病毒疫情的影响，包括足球在内的整个世界都不可避免地发生了改变，自己甚至可能无法保护那些自己所爱的人。

梅西在接受《国家报》采访时表示:“在发生了所有这些事情之后，我们大多数人都对世界会变成什么样子心存疑虑。除了隔离和令人措手不及的突发情况之外，很多人都过得很艰难，因为这一疫情在各种层面影响了他们，就像所有那些失去家人和朋友的人们，他们甚至无法和那些离开的人告别。”

“我认为在这场危机中有很多负面的东西，但是没有什么比失去你最爱的人更糟糕的了，这给我带来了巨大的挫折，在我看来这是最不公平的事情。

“足球，就像生活，我认为不会再跟之前完全一样了。”

尽管禁赛对球员的精神和身体造成了巨大的影响，但梅西等球员将在几周后重返西班牙赛场，梅西的队友路易斯·苏亚雷斯表示，巴塞罗那仍像以往一样决心“尽自己所能赢得比赛”。

他在接受《每日体育报》采访时表示:“我们的目标都是一样的，都是尽我们所能赢得比赛。我认为我们现在的状态很好，我认为球队整体也很棒，这是有希望的。”