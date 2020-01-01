梅西：没想到疫情如此严重 非常期待比赛恢复

阿根廷天王表示自己没想到真的会发生这样严重的疫情，并坦承自己非常期待重新踢上比赛。

莱昂内尔·梅西承认，自己从未想到过新型冠状病毒疫情会在全世界范围内产生如此大的影响，并坦承自己已经准备好在6月份“复出”。

新冠肺炎疫情对全球人民生活造成严重影响，英国广播公司报道称，已有至少35万人因此丧生。

尽管足球比赛逐渐开始回归，但目前只有德甲已经重启，西甲联赛要等到6月8日才会正式回归。

其他球队

尽管六次金球奖得主梅西一直难以接受新冠病毒对全球的影响，并非常渴望重返赛场，但他也承认，安全是目前最重要的事。

他告诉阿迪达斯:“我认为没有人能预料到这样的事情会发生。有些人曾说过可能会爆发全球性的传染病，但我真的从没想象过它会这样传播，或者说它对整个世界造成这样巨大的影响。”

“生活或工作中有如此多的不确定性从来都不是一件容易的事，尤其是当面对这样一种闻所未闻的情况时。我们都想知道什么时候能重新回到球场，什么时候能开始训练和比赛。对任何足球运动员来说，在场上保持专注都是至关重要的。”

在谈到西甲剩余比赛将在空场条件下进行时，梅西补充道：“有传闻称西甲将在空场的情况下结束，这将带来一系列的挑战。”

“在团队方面，备战是一样的，但是在个人方面，你得为空场比赛做好准备，这是奇怪的。我曾经在主场踢过一场这样的比赛，你感觉简直令人有些毛骨悚然。”

“但是在我们经历了这么多之后，联赛以这种方式回归是很正常的。考虑到世界上正在发生的一切，这是完全可以理解的。”

“当我们重新开始回归比赛时，那将会是从零开始一样。在联赛开始前，我们还有一些时间来准备，我们将会迎回那些此前受伤的关键球员。严格来说，这仍是同一个赛季，但我认为每个球队和球员都会感觉不一样。”

“尽管我不再每周踢两场比赛，但我试着每天都训练，我做他们发给我们的训练安排。很明显，这与球队合练相差甚远，其中最糟糕的是没有持续性地踢比赛，但这就是我们必须接受的新常态，这就是为什么我们需要一些时间来准备重新投入到比赛中。”

新型冠状病毒疫情导致全球许多足球比赛都被取消，原定于2020年的美洲杯也被推迟到了明年。

梅西谈到这一决定时表示：“推迟美洲杯是一个巨大的失望，但这当然是意料之中且合理的事情。今年的美洲杯对我来说是一个重要的赛事，我非常激动能再次参加。当我得知它将被推迟时，我受到了沉重的打击，但我完全理解这一决定。”

“我们不能一直停留在今年已经经历过的那些事，最好是去放眼未来。比如恢复日常训练，和队友碰面，去踢回归后的第一场比赛，我相信一开始会很奇怪，但是我非常渴望再次参加比赛。”