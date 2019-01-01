梅西：梅罗竞争仅限球场 两人都不接受失败

这位巴萨巨星击败自己的老对手当选本年度的国际足联最佳男性球员，现在他将专注于和俱乐部一起取得更多团队荣誉。

这是梅西2015年以来收获的首个个人重要荣誉。与目前效力于尤文的C罗和来自利物浦的范戴克一番激烈角逐后，阿根廷人成为了最后的赢家。

对于梅罗之间的竞争，多年来一直是外界乐于关注的热门话题。颁奖典礼过后的采访当中，梅西也再次被问到了这对老对手之间的关系。

巴萨队长坚称，他与C罗之间的对抗仅限于球场之上，双方私下并没有任何不和。

梅西说道：“因为一个伟大的竞争对手的存在帮助我们在这些年中不断进步，因为我们俩一个为巴萨效力，一个为皇马效力，因为我们都赢得了许多个人荣誉。”

“人们或许会认为这一竞争关系将超越足球，其实不然。”

“我们都希望为自己的球队做到最好，我们俩没人喜欢失败。这是我们都无法接受的。这也是为什么我们之间会存在竞争关系。最重要的是，这只存在于球场之上。”

这是梅西与C罗之间拥有融洽关系的原因，也是他们至今能够保持极高竞技水平的原因。

虽然巴萨巨星此前一度因伤缺席了本赛季巴萨开局阶段的比赛，但已经伤愈复出的他，仍然希望帮助球队取得更多的冠军荣誉。

俱乐部之外，梅西还将目光投向了下个夏天的美洲杯，31岁的阿根廷队长的目标是2020年，在国内，洲际以及世界舞台上，多点开花。

“距离我们上一次夺得欧冠已经过去了四年时间，我们十分渴望再一次赢得它。”

“我们知道，如果我们不日复一日地努力工作，那么我们肯定实现不了这个目标。”

“对于美洲杯，我也很期待有机会能再一次冲击冠军。”