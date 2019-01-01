梅西：梅罗竞争仅限球场 两人都不接受失败
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这是梅西2015年以来收获的首个个人重要荣誉。与目前效力于尤文的C罗和来自利物浦的范戴克一番激烈角逐后，阿根廷人成为了最后的赢家。
对于梅罗之间的竞争，多年来一直是外界乐于关注的热门话题。颁奖典礼过后的采访当中，梅西也再次被问到了这对老对手之间的关系。
巴萨队长坚称，他与C罗之间的对抗仅限于球场之上，双方私下并没有任何不和。
梅西说道：“因为一个伟大的竞争对手的存在帮助我们在这些年中不断进步，因为我们俩一个为巴萨效力，一个为皇马效力，因为我们都赢得了许多个人荣誉。”
“人们或许会认为这一竞争关系将超越足球，其实不然。”
“我们都希望为自己的球队做到最好，我们俩没人喜欢失败。这是我们都无法接受的。这也是为什么我们之间会存在竞争关系。最重要的是，这只存在于球场之上。”
这是梅西与C罗之间拥有融洽关系的原因，也是他们至今能够保持极高竞技水平的原因。
虽然巴萨巨星此前一度因伤缺席了本赛季巴萨开局阶段的比赛，但已经伤愈复出的他，仍然希望帮助球队取得更多的冠军荣誉。
俱乐部之外，梅西还将目光投向了下个夏天的美洲杯，31岁的阿根廷队长的目标是2020年，在国内，洲际以及世界舞台上，多点开花。
“距离我们上一次夺得欧冠已经过去了四年时间，我们十分渴望再一次赢得它。”
“我们知道，如果我们不日复一日地努力工作，那么我们肯定实现不了这个目标。”
“对于美洲杯，我也很期待有机会能再一次冲击冠军。”