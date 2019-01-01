梅西暴走：美洲杯就是为巴西而造的 不想成为腐败一部分

梅西的红牌再次引发了关于裁判和比赛中使用VAR的争议。

梅西缺席了美洲杯第三名颁奖典礼，并在对阵智利的比赛上半场中被红牌罚下，赛后他指责南美足球“腐败”。

这位巴塞罗那球星在周六为阿根廷助攻首粒入球，随后保罗·迪巴拉在22分钟内将比分改写为2-0。

但不久之后，梅西在与智利球员加里·梅德尔发生争执后离开了球场。虽然梅德尔明显是挑衅者，但主裁判迪亚兹·德维瓦尔向两人都出示了红牌，双方球员都继续参加了斗殴。

尽管阿图罗·比达尔在下半场罚进点球，阿根廷队还是以2-1的比分赢得了季军争夺战。但是当阿根廷队回到科林蒂安体育场的草坪上领奖时，梅西却不见了。

这位阿根廷队长没有参加任何仪式，在这场美洲杯之后，他成为头条新闻更多的是因为他对赛事组织者巴西和巴西足球的愤怒，而不是他在球场上的表现。

当他赛后在体育场接受采访时，他对比赛的组织方式进行了严厉的谴责，人们认为这是对主办国有利的。

“毫无疑问，这一切都是为巴西准备的。”他说，然后暗示他为之前对半决赛裁判的愤怒付出了代价：“我希望VAR和裁判不要在决赛中扮演任何角色，秘鲁也能参加比赛，但对我来说这看起来很难。我不想成为腐败的一部分，我们不应该成为在美洲杯上遭受的耻辱的一部分。我们本可以走得更远，但我们没有被允许进入决赛。腐败、裁判和其他一切妨碍了人们享受足球。我总是说实话，我很诚实，这让我保持冷静，如果我说的话有影响，那不关我的事。我认为发生的一切都是因为我对巴西所说的话。我上次说的话也许会得到报复。一张黄牌就该完事了。”

此前，在阿根廷队八强战胜委内瑞拉队后，梅西曾批评过美洲杯的赛场，称球场表现不佳是“可耻的”。

但在周二的比赛中，巴西2-0战胜阿根廷，主裁判罗迪·赞布拉诺没有通过VAR去决定是否判罚点球，这激怒了他。

“他们并不比我们好。”梅西在接受记者采访时表示：“他们(官员)准备了很多废话，但他们甚至没有检查VAR，这令人难以置信。整个比赛都是这样。第一眼看到接触后，他们就做出了对巴西队有利的裁决，而这种胡扯并没有分散我们对比赛的注意力。”