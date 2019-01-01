梅西暗示退役？巴尔维德：年过30说这话正常

巴萨球星在本周早些时候捧起个人第六座金球奖奖杯时被认为发出了即将退役的暗示，但主帅巴尔韦德出面否认了这种说法。

虽然梅西因伤错过了本赛季开局阶段的比赛，但伤愈复出后，他已经在各项赛事中斩获11粒进球，其中包括8场西甲比赛中打入的8个进球，并且还有8次助攻。

因此，巴萨主帅巴尔韦德表示自己完全看不到梅西会在短期内退役的可能性。

在周日与马洛卡队的赛前新闻发布会上，针对梅西在颁奖典礼上的发言，巴尔韦德说道：“这很正常，他已经32岁了。”

“我不认为他会在明天或者在三天内退役，但当你年过30，你会看到结局又更近了一步。这种情况被过度解读了。”

被问到执教一位天才球员的感受时，巴尔韦德继续说道：“你不是每天都能享受其中。但久而久之，你也会去珍惜这段经历。多年以后，当我回首往事，我可以说我曾是梅西的教练。”

巴尔韦德同时表示，像巴萨这样的豪门，由于对球员和职员的要求都非常高，故而扭转局面也并非难事。

“任何事情都有可能很快发生。如果你打了一场不好的比赛，比如和莱加内斯那场，那场感觉我们真的很差劲，但三天后，我们击败了多特，一切又瞬间都好起来了。”

“我们现在处在赛季的关键阶段，我们非常强大，我们不希望停下脚步。”

目前巴萨凭借净胜球优势力压皇马暂列西甲积分榜榜首，并且在欧冠联赛中，他们已经确保将以小组头名的优势晋级16强。