梅西是贝帅最想执教的球员：足球语言是一样的

西班牙主帅称阿根廷人是他希望自己曾经执教过的球员，并表示这名前锋同意他对比赛的看法。

梅西是贝尼特斯最希望与之共事的球员，西班牙教练说他和巴萨的瑰宝说着同样的足球语言。

贝尼特斯提名贝肯鲍尔、基冈和希勒为他希望曾经执教的球员，但在现役的球员中，梅西是这位前皇马主帅的突出代表。

在贝尼特斯执教洛杉矶白衣军团期间，梅西在巴塞罗那4-0大胜皇马的比赛中发挥了重要作用。新上任的大连一方教练表示，他已经和这位五次获得金球奖的球员多次达成了共识。

“也许梅西。”当被问及他希望可以执教哪个球员时，贝尼特斯回答说。

“他太棒了，我可以只是坐在场边欣赏他的比赛！”

“当他在曼城的训练场和阿根廷国家队一起训练时，我和他交谈过，我们说着有关足球的同样的语言。”

今年7月，贝尼特斯被任命为中国超级联赛球队大连一方的新主帅，这是他在欧洲以外首次担任教练。

许多纽卡斯尔球迷对这位59岁的教练离开圣詹姆斯公园感到失望，但他说他希望将来能回到英超。

除了在泰恩赛德很受欢迎，贝尼特斯在默西塞德郡也很受欢迎，他曾在2005年带领利物浦夺得欧冠冠军，并在2008-09赛季获得英超联赛第二名。

当被问及希望哪一名现役利物浦球员出现在他的2008-09赛季的球队中时，他说：“范戴克，他会帮到球队的。不是因为其他人不够好，而是因为在这个位置上，他可能是目前最好的。”

“我们有托雷斯和杰拉德，所以我们有很多优秀的攻击型球员，但作为一名中卫——尽管我对我的球员非常满意——范戴克现在可能在另一个水平上踢球。”

梅西和巴塞罗那将在本周末西甲联赛第三场比赛中造访奥萨苏纳，阿根廷人已经错过了本赛季前两场比赛。

与此同时，范戴克的利物浦希望在本周末对阵伯恩利的比赛中继续保持完美的开局。