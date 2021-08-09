梅西：我没有想过会以这样的方式离开 我真的很不舍

由于合同谈判破裂，这位六届金球奖得主被迫结束自己21年的巴萨生涯，他对此感到非常悲伤

梅西在他作为巴萨球员的最后一次新闻发布会上泪流满面，他证实转会巴黎圣日耳曼“是有可能的”。

今年6月，梅西在与巴萨的合同到期后成为自由球员，俱乐部周五证实，由于“财务和结构性障碍”，他们无法用一份新合同锁定梅西的未来。

在不超过西甲工资上限的情况下，巴萨无法与这位34岁的超级巨星续约，这意味着他们的队长现在将被迫寻找一家新俱乐部，梅西承认整个情况对他来说是一个巨大的冲击。

梅西说道：“这非常困难，我还没有准备好。去年我想要离开，但今年我们打算留下来，我和我的家人都想留在这里，留在我们的房子里。”

“在这里生活了21年后，我将带着我的三个加泰罗尼亚-阿根廷孩子离开。我们住在这个城市，这里是我们的家。我真的很感激一切，我所有的队友，每一个一直在我身边的人。”

“从第一天到最后一天，我为俱乐部付出了一切。我从没想过要和你们说再见，因为我根本没想过道别的那一天。很清楚的是，我已经做了一切可能的事情，而巴萨因为西甲的规定没能与我续约。”

“人们说了很多关于我的事情，但今天我代表自己说一句，我们做了我能做的一切，因为我想留下。去年我不想留下来，我说过了，今年我想留下，但我做不到。”

“我爱这支俱乐部，在一年半的时间里没有见到球迷是非常艰难的。如果我能想象自己离开球队时的模样，我会想象满座的诺坎普，然后我在那里与球迷们告别。”

阿根廷人还被问及巴黎圣日耳曼是他最有可能的下一个目的地的报道是否属实，他回答道：“巴黎圣日耳曼是一个可能性，是的。”

“目前一切都还未有定数，在巴塞罗那发表声明后我接到了很多电话。我们正在讨论这个问题。”