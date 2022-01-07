梅西感染新冠病毒 阿根廷DJ被球迷怒喷为“杀人犯”

对手多年的经验告诉我们，要在场上阻止梅西几乎是不可能的事，但新冠病毒已经成功做到了许多后卫无法做到的事情。

这位巴黎球星此前感染了新冠病毒，这导致他返回法国的行程被推迟，并错过了巴黎2022年的揭幕战。

通常情况下，一旦出现阳性结果，人们就会思考感染可能来自哪里，但在梅西的情况中，几乎有太多的候选者，无法正确计算出病毒来源，因为这位明星并没有完全在假期中与人隔绝。

他远远不是一个人。在阿根廷，12月不仅是假期，而且还是夏天的开始，在布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥、科尔多瓦和每个主要城市，酒吧和餐馆都被狂欢者塞满了，而家人和朋友则聚集在一起进行大量的烧烤和其他庆祝活动。

不足为奇的是，这种聚会精神，加上奥密克戎变种病毒的到来，导致了新冠病例的大幅上升。从上个月初的1881例，到周二确认的阳性病例猛增到创纪录的81210例，而阳性检测率超过50%——一些专家预测，每天的真实感染率可能在40万到80万之间。

当地令人印象深刻的疫苗接种率意味着幸运的是，到目前为止，这些天文数字对住院和死亡人数的影响有限，这些人数几乎保持稳定。但尽管如此，对于数以千计的人来说，在收到坏消息后被迫错过工作和其他活动是一个令人头痛的问题，而梅西只是其中之一。

有一个人坚称梅西感染病毒与他无关，他是当地DJ，名叫费尔-帕拉西奥，他在知名主播Coscu组织的颁奖晚会上和34岁的梅西一起拍了一张照片。

这位网络红人自己警告说，他的豪华聚会可能是导致病例激增的原因。Coscu在推特上写道："我刚刚被告知，参加活动的两个人的新冠检测结果呈阳性。事实是，我们都在互相拥抱和亲吻，所以我们都是密切接触者。"

人们的注意力迅速转向帕拉西奥，这位DJ收到了愤怒的梅西球迷在社交媒体上的辱骂信息，这些粉丝认为他们的英雄就是因为帕拉西奥才感染的。

"他们甚至在辱骂信息中称我为'杀人犯'，有很多不好的感觉，"帕拉西奥说道。"我昨天去做了检测，因为我必须去乌拉圭，我没有感染新冠。"

和梅西一起参加这次活动的圣塔菲乐队Los Palmeras也挥舞着他们的阴性检测结果。这支乐队的成员都属于高危人群，因为他们已经成军50年，主唱鲁本-德卡已经69岁。

德卡和他的乐队成员在整个晚上为跳舞的梅西和妻子安东内拉唱小夜曲，并且在他们的演出结束后还晒出了照片。不过，他们也设法逃脱了病毒的魔掌，他们最新的Instagram动态自豪地展示了由圣塔菲省政府签署的阴性测试结果。

撇开感染病毒的指责，巴黎对他们的夏季签约感到略微气愤是可以理解的。

梅西在王子公园球场的前六个月，除了几个典型的辉煌时刻外，没有达到人们的期望，受到与进攻搭档内马尔和姆巴佩的磨合问题的影响，加上美洲杯的夺冠，他较晚才回到球队，然后在整个赛季的前半段反复参加国际比赛。

本赛季至今，他只参加了12场法甲联赛，打进1球，这样的表现确实不够好，也没有对球队造成什么影响。

梅西的检测结果已经转阴，并且现在已经回到巴黎，但这仅仅是一次短途旅行，因为一月底他又要参加阿根廷国家队的比赛。

巴黎现在担心等到2月份迎战强敌皇马时，梅西会严重缺乏比赛锻炼，而如果梅西在国家队比赛期间不慎受伤，那么结果会更加糟糕。

此前已经抱怨过梅西参加国家队比赛的巴黎总监莱昂纳多，无疑会对这些最新的状况感到郁闷。

但如果有哪一名球员能够在缺乏训练和出场时间的情况下仍然表现出色，那肯定就是梅西了。