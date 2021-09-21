梅西意识到自己在巴萨的特权并没有延续到巴黎

阿根廷人在诺坎普是不可撼动的，但在周日被波切蒂诺换下后，他发现在法国的生活不太一样

如果梅西认为他从巴塞罗那到巴黎圣日耳曼的过渡是无缝的，那他很快就会意识到，法国首都的生活与他在诺坎普所习惯的截然不同。

梅西已经习惯了在巴萨当老大。在俱乐部的20多年里，创纪录的进球数量和六次金球奖使他成为不可撼动的人物，这一地位近年来一直没有减弱，即使是在加泰罗尼亚球队衰落的情况下。

然而，在巴黎圣日耳曼，事情就没那么容易了。

如果这一点在他处子秀战胜兰斯的短暂出场中没有表现出来，或者在欧冠巴黎被布鲁日逼平的比赛中也没有表现出来，那么这一点在周日对阵里昂的比赛中就很明显了。

比赛期间发生的两件事尤其引人注目。

在开球前，巴黎圣日耳曼中场球员埃雷拉在接受《马卡报》采访时被问及本赛季谁将承担俱乐部的点球，埃雷拉开玩笑地说梅西、内马尔和姆巴佩可能会通过“剪刀、石头、布”的游戏来决定主罚权。

然而，在对阵里昂的关键时刻，内马尔直接拿起皮球就去主罚。

这是第一个迹象，表明梅西不会在他的新家拥有不可触碰的地位。

第二件值得注意的事是在主教练波切蒂诺用阿什拉夫换下梅西之后不久。

这对阿根廷人来说是一个特别沉重的打击，他还不习惯被换下，更不用说在比赛仍处于平局的情况下。全世界都看到了他对波切蒂诺的撇嘴表情，而随后他又被拍到在板凳上与同胞帕雷德斯讨论。

这被证明是一个成功的换人，巴黎最终凭借伊卡尔迪的进球绝杀了里昂。姆巴佩为伊卡尔迪送出了助攻，本赛季至今，姆巴佩每场比赛都有进球或助攻。

波切蒂诺在赛后说道：“这些都是为了球队而做出的决定，每个人都知道我们有很多伟大的球员，我们必须做出这些决定。”

“我们决定将梅西换下场，是因为他可能会受伤。

“我们有重要的比赛要打，我们必须保护他。”

巴黎圣日耳曼接下来的赛程非常密集，周三客场挑战梅斯，随后主场迎战蒙彼利埃，然后是欧冠对阵曼城，在平了布鲁日之后，对曼城的比赛显得格外重要。

法国和阿森纳的传奇前锋亨利解释了梅西的感受，亨利曾在巴塞罗那与梅西并肩作战，现在是亚马逊Prime的法甲权威人士。

亨利说道：“他的反应并没有让我感到惊讶，也许他不想下场，我们不知道他们在说什么。我们还是别争论了。”

“他当然想留在球场上，这样他就可以进球了。”

波切蒂诺的决定在周一看起来是合理的，因为梅西在对阵里昂的比赛中受伤，导致他没有完全完成周一的训练计划。

尽管如此，很明显，如果由梅西决定，他会选择留在球场上。

虽然梅西在巴黎圣日耳曼仍然受到尊重，但他还没有达到巴塞罗那不可撼动的标志性标准，在巴塞罗那他无疑是领袖。职业生涯第一次转会，踏入姆巴佩和内马尔这两个自大的球员的领地，他很快就意识到自己不是老大。

因此，这并不是梅西所希望的理想开局，但这就是他面临的现实。如果他想在职业生涯的新篇章取得成功，他就必须迅速适应这种情况。